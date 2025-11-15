Juan Bauzá llegó sin mucho ruido y se convirtió en un hombre clave para Atlético Nacional

Este domingo, cuando el reloj marque las 5:00 p.m. y Win Sports + encienda la transmisión, Atlético Nacional saltará al campo del Pascual Guerrero con una ventaja que parece enorme, pero que en el fútbol nunca es garantía: el 4-1 logrado en el Atanasio Girardot en la semifinal de ida de la Copa BetPlay. Frente al América, herido pero orgulloso, el equipo verdolaga buscará sellar el paso a la final para medirse al Medellín.
En ese escenario decisivo, una figura se levanta desde la serenidad: Juan Francisco Bauzá, argentino de alma tranquila y mirada noble, uno de los futbolistas más rendidores en esta campaña. Sus 3 anotaciones con la camiseta verde son apenas la cifra visible; lo que lo distingue es el compromiso, el pase gol preciso y ese desequilibrio que aparece cuando el partido lo necesita. Por eso, en esta doble confrontación ante los Diablos Rojos —primero por Copa y luego por los cuadrangulares de Liga—, su presencia es importante.