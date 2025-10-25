Campuzano y Loboa, los dueños del equilibrio en Nacional y DIM de cara al clásico paisa este domingo 26 de octubre

Hay jugadores que no necesitan hacer un gol o levantar los brazos para ser reconocidos. A veces basta con verlos moverse en silencio, marcando los tiempos, apagando incendios y encendiendo ideas. Jorman Campuzano es uno de ellos. En el Atlético Nacional actual, ese que intenta reencontrarse con su grandeza bajo la guía de Diego Arias, el mediocampista cordobés se ha convertido en la brújula silenciosa, en el corazón que late sin ruido pero que marca el compás del equipo.

A ningún hincha le quedan dudas: el mejor refuerzo de la era reciente no es el delantero que hace los goles ni el defensa que despeja con fuerza. Es Campuzano. Por encima de Alfredo Morelos —que cumple con anotaciones y carisma—, el volante ha devuelto el orden, la responsabilidad y el alma de un equipo que pedía equilibrio a gritos. Le da salida limpia, cubre espacios imposibles y contagia liderazgo. Hoy, los hinchas lo llaman con respeto y cariño: el Pirlo verdolaga.

En el fútbol hay hombres que parecen invisibles, piezas que no siempre brillan, pero sin las cuales el engranaje se derrumba. Jorman es eso: la estabilidad en medio del vértigo. Su fútbol no deslumbra con adornos, sino con precisión. Es un obrero de lujo, de los que piensan y hacen pensar. Dentro del campo, actúa como una extensión del técnico Arias, quien jugó en su misma posición y lo entiende como pocos. Ambos hablan el mismo idioma: el del orden, la lectura del juego y la entrega total.

Fuera del terreno, su historia explica su temple. Llegó a Bogotá siendo un adolescente, con una maleta de ilusiones y pocas certezas. Durmió en la calle, trabajó en lo que pudo y se aferró al sueño del fútbol. Paradójicamente, fueron hinchas de Millonarios quienes le tendieron la mano y lo acercaron a los entrenamientos. “La vida tiene sus giros”, diría años después, ya con la camiseta de Nacional, el eterno rival de aquellos que un día lo ayudaron a levantarse.

Su salto al profesionalismo llegó con el Deportivo Pereira en 2015. Tres años después, el verde lo fichó y le abrió las puertas de una hinchada que aprendió rápido a valorar su carácter. Su paso por Boca Juniors consolidó su madurez. Allí vivió glorias y tragedias. En 2021, perdió a su hijo, y con él, casi pierde las ganas de jugar. “No quería saber más del fútbol”, admitió alguna vez. Pero el dolor lo transformó: de esa herida nació el jugador que hoy lidera desde la serenidad, el que no se rinde, el que no reclama, el que entiende que cada pase es una forma de agradecerle a la vida una nueva oportunidad.

Ahora, de regreso en Medellín, Jorman no solo es el equilibrio de Nacional, sino su voz interior. En el clásico de este domingo frente al Medellín, será el encargado de darle sentido al juego, de sostener el equipo cuando arrecie la presión y de hacer brillar a los demás desde la sombra. Porque si algo ha aprendido Campuzano es que no se necesita ruido para ser importante.