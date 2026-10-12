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Jorge Carrascal marcó gol y fue figura en el triunfo de Flamengo ante Fluminense

El colombiano fue clave para la victoria y llegó a 7 goles con el club de Regatas.

  • El delantero colombiano Jorge Carrascal celebra el tanto con el que su equipo, el Flamengo venció a Fluminense en el Brasileirao y se quedó con el clásico carioca. FOTO TOMADA X@Flamengo
    El delantero colombiano Jorge Carrascal celebra el tanto con el que su equipo, el Flamengo venció a Fluminense en el Brasileirao y se quedó con el clásico carioca. FOTO TOMADA X@Flamengo
hace 1 hora
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El colombiano Jorge Carrascal fue el héroe en la victoria de Flamengo sobre Fluminense para mantener el liderato del Campeonato Brasileño, mientras que Palmeiras agrandó todavía más la crisis de su eterno rival, el Corinthians, con una goleada 4-1.

Carrascal, quien fue elegido como el jugador del partido, marcó en el minuto 65 un solitario gol que fue suficiente para la victoria de su equipo; es el séptimo tanto del cartagenero, y su club se quedó con el derbi carioca.

El partido estuvo marcado por una clara entrada del chileno Erick Pulgar a la rodilla del delantero argentino del Flu Rodrigo Castillo, que el árbitro sancionó apenas con amarilla e indignó al conjunto tricolor.

“El partido se decidió en una jugada que reclamaremos. Es muy claro que había que expulsar a Pulgar. Ellos tuvieron una ocasión y marcaron el gol. Si hubiéramos jugado con un jugador más desde la primera parte, habría sido diferente”, criticó el tricolor Samuel Xavier.

Con la victoria, el Flamengo sigue líder con 64 puntos, mientras que el Fluminense es tercero con 51.

Para Carrascal fue su séptimo gol del año y sexto por el Brasileirao en el que además acumula 11 asistencias, demostrando que está en gran forma y sumando goles, minutos y buenas calificaciones para ser llamado de nuevo a la Selección Colombia.

El colombiano fue elegido como el jugador del partido con una calificación de 7.8 con 89 minutos jugados, un gol, dos remates al arco, tres pases claves, dos duelos ganados y 86% de pases precisos.

Carrascal fue sustituido por Nicolás Cruz en el minuto 89 para recibir el aplauso de los hinchas que lo eligieron como el mejor de la cancha.

Flamengo, que se alista para la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata este jueves 15 de octubre, también tiene programado duelo por el Brasileirao ante Bahía el domingo 18 en calidad de visitante.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles y asistencias lleva Jorge Carrascal con el Flamengo este año?
Jorge Carrascal suma 7 goles en total esta temporada, de los cuales 6 han sido en el Brasileirao. Además, el atacante colombiano registra 11 asistencias, consolidándose como una de las figuras ofensivas del equipo de Río de Janeiro.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Brasileirao tras la victoria de Flamengo sobre Fluminense?
Con la victoria en el clásico carioca, Flamengo se mantiene en el primer lugar de la tabla con 64 puntos, mientras que Fluminense ocupa la tercera casilla con 51 puntos.
¿Cuándo vuelve a jugar Flamengo en la Copa Libertadores y el Brasileirao?
Flamengo disputará la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata este jueves 15 de octubre. Posteriormente, jugará en el Brasileirao como visitante frente a Bahía el domingo 18 de octubre.

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