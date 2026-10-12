Jorge Carrascal marcó gol y fue figura en el triunfo de Flamengo ante Fluminense

El colombiano Jorge Carrascal fue el héroe en la victoria de Flamengo sobre Fluminense para mantener el liderato del Campeonato Brasileño, mientras que Palmeiras agrandó todavía más la crisis de su eterno rival, el Corinthians, con una goleada 4-1.

Carrascal, quien fue elegido como el jugador del partido, marcó en el minuto 65 un solitario gol que fue suficiente para la victoria de su equipo; es el séptimo tanto del cartagenero, y su club se quedó con el derbi carioca.

El partido estuvo marcado por una clara entrada del chileno Erick Pulgar a la rodilla del delantero argentino del Flu Rodrigo Castillo, que el árbitro sancionó apenas con amarilla e indignó al conjunto tricolor.

“El partido se decidió en una jugada que reclamaremos. Es muy claro que había que expulsar a Pulgar. Ellos tuvieron una ocasión y marcaron el gol. Si hubiéramos jugado con un jugador más desde la primera parte, habría sido diferente”, criticó el tricolor Samuel Xavier.

Con la victoria, el Flamengo sigue líder con 64 puntos, mientras que el Fluminense es tercero con 51.