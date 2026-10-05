Excompañero de Jhon Durán en el Fenerbahce revela que le decía el colombiano: “ya soy rico, no necesito correr”

Jhon Jader Durán vuelve a ser objeto de críticas después de que el futbolista brasileño del Atlético Mineiro, Fred Rodrigues, contara en Charla Podcast algunas de las cosas que le decía el delantero antioqueño cuando ambos compartían vestuario en el Fenerbahce de Turquía. Durán solo estuvo siete meses en el club de Estambul; sin embargo, aún es recordado por sus compañeros y quizá por algún sector de la hinchada que festejó sus goles ante Besiktas y Galatasaray en los dos clásicos de la capital otomana.
Ahora, Fred mencionó en el podcast que Durán era un buen chico, no obstante, su cabeza estaba en otro lado y poco le importaba el rendimiento deportivo. El ahora compañero de Kevin Castaño en el Mineiro no tuvo filtro alguno al mencionar, en buen tono, cómo era Jhon Jader cuando estuvo en el club turco desde julio de 2025 a febrero de 2026. Al ser cuestionado por el jugador más divertido que jugó, el volante respondió así:
“John Durán. A ese tipo no le importa un carajo nada, amigo. —¡Qué tipo tan divertido! Y además es una gran persona. Pero, hombre, simplemente no le importa nada. Cuando estábamos juntos, le decía Durán: “Vamos, vamos al entrenamiento, vamos a correr”. Y él respondía: “Ya soy rico, no necesito correr”, me decía”, recordó Rodrigues.