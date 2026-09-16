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Jhon Durán tuvo oficio y el Benfica triunfó en San Siro contra el Milán; vea aquí los goles

La primera fecha de la UEFA Europa League ubicó al Benfica en el mítico San Siro contra A.C. Milan. Las “Águilas” se llevaron el triunfo

  • Jhon Jader Durán y sus compañeros en la foto oficial del compromiso ante Milan. FOTO: X SLBenfica
    Jhon Jader Durán y sus compañeros en la foto oficial del compromiso ante Milan. FOTO: X SLBenfica
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El sueño europeo del SL Benfica de Jhon Jader Durán inició este miércoles 16 de septiembre nada más y nada menos que en el estadio San Siro de Milán, Italia, contra el A.C. Milán, club que ganó en siete ocasiones la UEFA Champions League. Aunque esta no sería la Liga de Campeones, fue un encuentro entre dos instituciones grandes de fútbol del Viejo Continente en la UEFA Europa League. Las “Águilas” lisboetas vencieron 2-0 y asaltaron San Siro.

Durán, jugador nacido en Medellín hace 23 años, fue titular tras llevar varios partidos relegado al banco por el goleador griego del Benfica, Vangelis Pavlidis, sin embargo, para el inicio de la competición continental, el técnico Marco Silva confió en el antioqueño. La tarea de Jhon Jader en el partido era clara: aguantar a los 3 centrales del Milán, jugar de pivote para los extremos volantes llegadores y hacerse fuerte en el área por si le quedaba algún centro.

Las estadísticas que destacan a un delantero, como los goles o las asistencias, no se hicieron presentes en las plataformas que registran los datos del juego; sin embargo, el partido sin pelota de Durán fue muy bueno, además de ser el socio de Dodi Lukebakio y Jakub Kaminski, quienes fueron los anotadores de los goles lisboetas en la capital de la moda.

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Jhon Jader tuvo un partido de oficio, en el cual rebuscó por aire y tierra la pelota, la cual aguantaba con su corpulencia y entregaba rápidamente a los compañeros. Estos son los números del compromiso para el colombiano: 1 remate (bloqueado), 64% de los pases fueron certeros, le cometieron falta en 3 ocasiones y contribuyó con 2 acciones defensivas. También ganó ocho duelos, tres aéreos y cinco por el suelo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo le fue a Jhon Jader Durán en su partido con el Benfica ante el AC Milán?
Durán fue titular y cumplió un rol de gran sacrificio táctico en la victoria 2-0 del Benfica en San Siro. Aunque no marcó goles, aguantó la marca de los centrales y ganó ocho duelos clave para el equipo.
¿En qué competición europea debutó Jhon Jader Durán como titular con las Águilas?
El delantero colombiano debutó desde el arranque con el club portugués en la fase inicial de la UEFA Europa League, enfrentando a un histórico de Europa como lo es el AC Milán en territorio italiano
¿Cuáles fueron las estadísticas principales de Jhon Jader Durán en el encuentro?
Durán completó 8 duelos ganados (3 aéreos y 5 terrestres), recibió 3 faltas, aportó 2 acciones defensivas, tuvo un remate bloqueado y mantuvo una precisión del 64% en sus pases jugando como pivot ofensivo.

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