Futbolista colombiano confiesa que quiere jugar en la Selección de México

“ Sí, claro, México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora. Y creo que la manera de agradecerle por todo esto es jugando en la Selección Mexicana, aportando lo mejor de mí, devolviendo todo lo que me han dado”, expresó Quiñones.

Y agregó: “Platiqué con (Diego) Cocca, fue quien me llamó, me dio la oportunidad y yo le dije que sí porque lo respeto mucho y también todo lo que vivimos es muy importante para mí. Decidí aceptar”, cabe señalar que aunque Cocca ya no es entrenador de México, Quiñonez, el pasado mes estaba adelantando trámites para obtener la nacionalidad mexicana.

Cabe señalar que Quiñones alcanzó a vestir los colores de la Selección Colombia Sub-20 que disputó los Juegos Centroamericanos en 2018, salió campeón y fue una de las figuras de ese certamen: jugó en cinco partidos y convirtió cuatro goles. Pero al no ser una competencia en la categoría de mayores avalada por la Fifa, no tendrá problema de vestir los colores de México.