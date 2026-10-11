Video | Jéfferson Lerma anotó con Crystal Palace y estableció récord histórico en la Liga Premier de Inglaterra

A sus 31 años el volante vallecacuano Jéfferson Lerma logró algo que ningún otro futbolista colombiano había alcanzado: se convirtió en el primer jugador criollo que, en los 138 años de la Liga Premier inglesa, consiguió superar los 15.000 minutos disputados.
De acuerdo con datos del estadígrafo Álvaro Hincapie (@HINCAPIEDATOS), con los 78 minutos que disputó en el duelo entre Crystal Palace, su equipo, y Nottingham Forest, válido por la sexta fecha de la mejor liga del mundo que se jugó el domingo, Lerma ajustó 15.002 minutos disputados en el torneo inglés.