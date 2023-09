Para esta primera doble fecha, el estratega argentino Néstor Lorenzo utilizó a 19 de los 26 futbolistas que llamó. No tuvieron minutos los dos arqueros suplentes, Devis Vásquez y Álvaro Montero , y los jugadores de campo Carlos Cuesta , Santiago Arias , Richard Ríos , Mateo Casierra y Jhon Córdoba .

El exfutbolista y entrenador Álvaro “Polaco” Escobar también aplaudió la labor de Lerma en la mitad por su trabajo silencioso en el que no solo recupera la pelota, sino que la entrega bien. “Tiene un despliegue físico importante, nunca da un balón por perdido”. Escobar exaltó, igualmente, al arquero Camilo Vargas: “Llegó a suplir la posición de David Ospina y respondió a la expectativa con la que arribó de México, siendo uno de los mejores porteros extranjeros allá”.

Peláez dijo que hubo jugadores a los que les faltó consolidar un mejor juego: “En Santiago no se vio la mejor versión de Rafael Santos Borré; a Jorge Carrascal le faltó ser más constante con su fútbol y a Luis Díaz en los dos partidos le aplicaron una cacería que no pudo aguantar y no tuvo las ayudas que requería”.

Pese a las críticas que los aficionados le hicieron a Matheus Uribe, Juan José Peláez, ahora panelista de Win Sports, destacó que hizo un trabajo no muy vistoso, pero efectivo y que en el segundo tiempo mejoró. “Tiene ida y vuelta, y la banda de capitán no desentona con él”, precisó.