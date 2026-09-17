¿Cuándo vuelve a jugar Nacional y cuándo sería el esperado debut de James en el Atanasio?

El conjunto verdolaga llega a este compromiso después de vencer 3-2 a Inter de Bogotá en El Campín, partido que estuvo marcado por el esperado debut de James Rodríguez. El volante ingresó en el segundo tiempo y dejó varias señales de su calidad, incluida la asistencia desde el tiro de esquina para el gol de Juan Manuel Zapata que significó el triunfo.

Atlético Nacional volverá a competir este domingo en la Liga BetPlay-2. El equipo dirigido por Lucas González visitará a Llaneros en Villavicencio, desde las 8:15 p. m., con el objetivo de sumar otros tres puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla.

Ahora Nacional deberá cambiar rápidamente el chip y concentrarse en un partido que se jugará en una plaza diferente. El duelo ante Llaneros será una nueva oportunidad para seguir sumando y consolidar su posición en la clasificación, teniendo en cuenta, además, que el equipo antioqueño todavía tiene dos partidos aplazados.

La presencia de James vuelve a ser uno de los grandes interrogantes de cara al compromiso. Después de sus primeros minutos con Nacional, existe expectativa por conocer si Lucas González volverá a incluirlo en la convocatoria para el encuentro en Villavicencio. La decisión dependerá del cuerpo técnico y del proceso de adaptación del jugador, quien llevaba varios meses sin competir antes de su debut.

Más allá de que James sea convocado o no, el partido ha despertado una gran expectativa entre los aficionados. El estadio Bello Horizonte de Villavicencio apunta a vivir una jornada especial con la visita de Nacional, en un ambiente marcado por la llegada del futbolista colombiano al conjunto verdolaga.

Para Nacional, el objetivo inmediato será mantener la regularidad y seguir acumulando puntos en la Liga. El equipo ha tenido un calendario exigente y deberá administrar sus cargas mientras se pone al día con los encuentros que tiene pendientes.

Después de Llaneros llegará uno de los partidos más esperados del semestre. Nacional recibirá a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot el próximo 24 de septiembre, a las 7:30 p. m., en un nuevo clásico del fútbol colombiano.

Ese compromiso podría tener un significado especial para James, pues sería su primera presentación ante la afición de Nacional en el Atanasio Girardot. La expectativa alrededor del partido ya es alta y podría convertirse en otro de los grandes acontecimientos de la temporada para el club verdolaga.