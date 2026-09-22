El debut de James en el Atanasio podría no ser contra Millonarios, ¿está lesionado?

El primer partido de James Rodríguez como jugador de Atlético Nacional en el Atanasio Girardot podría no ser el duelo del próximo jueves, contra Millonarios. La presencia del volante cucuteño en el encuentro, válido por la fecha 12 del Clausura y programado para iniciar a las 7:30 p.m., estaría en duda.
Rodríguez viene sumando ritmo con el cuadro verde. En los dos partidos que ha sido convocado, tuvo tiempo en cancha. Hasta el momento, James ha jugado 76 minutos con Nacional en los duelos ante Internacional de Bogotá y Llaneros. Los dos duelos en los que vistió la camiseta del cuadro antioqueño, fueron con los verdolagas como visitantes.