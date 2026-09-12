James Rodríguez y la frase con la que liquidó el tema del Junior tras llegar a Nacional: “Esta camiseta es la que más pesa”

El regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano tras 18 años en el exterior, siendo una de las figuras más importantes para el balompié nacional, quedó marcado por un contundente mensaje en respuesta a una polémica que no lo ha soltado: su no fichaje al Junior.

Presentado este viernes 11 de septiembre de 2026 como refuerzo de Atlético Nacional, el capitán y referente de la Selección Colombia dejó atrás las especulaciones sobre el fallido acercamiento con Junior de Barranquilla, ocurrido hace unos meses, para concentrarse en su nuevo reto con el equipo verde paisa.

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Durante la rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el presidente Sebastián Arango, el director deportivo Víctor Marulanda y el técnico Lucas González, el volante fue consultado sobre las conversaciones previas con el equipo barranquillero, actual bicampeón del FPC.

James, quien respondió precisamente porque no se concretó nada con Junior y sí con Nacional, cortó de raíz el tema sin entrar en detalles. “Eso de Junior es pasado, ahora estoy acá feliz. Creo que este club y esta camiseta son los que más pesan en Colombia. Dicho esto, ya está”, expresó.