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“No saben lo feliz que estoy”: Jackson Martínez durante su presentación con el DIM en el Atanasio

Jackson volvió a casa. El goleador del título de 2009 fue recibido por 26.768 hinchas del Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

  • Jackson Martínez en su presentación con DIM. En el círculo, el abrazo entre el chocoano y Juan Guillermo Cuadrado. FOTO: Captura de vídeo
    Jackson Martínez en su presentación con DIM. En el círculo, el abrazo entre el chocoano y Juan Guillermo Cuadrado. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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Después de 6 años sin jugar al fútbol profesional, Jackson Martínez decidió regresar a las canchas para vestir la camiseta del club de sus amores: Deportivo Independiente Medellín. La noticia que generó alegría en la hinchada Poderosa cuando se anunció el pasado 11 de septiembre, aún le faltaba la presentación con su público, la cual sucedió este martes 29 de septiembre antes del compromiso contra Millonarios en la Liga Betplay.

El Poderoso tenía todo preparado para que el hijo pródigo volviera a casa. Jackson, quien supo pasar por momentos difíciles en el DIM, siempre aguardó por su oportunidad y, de la mano de Leonel Álvarez como entrenador, se ganó la titularidad del cuadro Rojo de la Montaña en 2009 y con esa continuidad él mismo consiguió el afecto de los hinchas del club. Con 18 anotaciones y 3 asistencias, “Chachachá” fue fundamental para la quinta estrella del Medellín, título que ganaron el 20 de diciembre de ese año.

Ahora, 17 años después, el goleador chocoano volvió y dejó ver su alegría por estar de nuevo en el equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional. Martínez tuvo éxito en el exterior, siendo el segundo goleador histórico del Porto de Portugal con 92 goles, pasando por México y dejando una huella en los extintos Jaguares de Chiapas, además de breves pasos por el fútbol chino y el Atlético de Madrid.

Casi hasta las lágrimas se le vio emocionado al delantero de 39 años. Acompañado de su esposa e hijos, subió el túnel de salida al gramado del Atanasio, no sin antes abrazarse con su gran amigo, Juan Fernando Quintero, y otras personas del club, como el preparador de arqueros, Bréiner “Brecas” Castillo. Antes de agarrar el micrófono para hablarle a la parcialidad roja, Jackson observó las tribunas de aquel lugar donde supo ser feliz en 2009.

“No saben lo feliz que estoy, daré todo de mí porque el Medellín es parte de mi vida, así como yo hago parte del Medellín”, mencionó el delantero con un leve quebranto de voz.

Se podría pensar que el DIM sale ganador con la llegada de Jackson, pero es de parte y parte, ya que el futbolista sabe que aún puede cerrar su carrera de mejor forma. El mundialista con Colombia en 2014 es un hombre de mucha fe y principalmente de valores. Se mantuvo en forma durante los seis años que estuvo alejado del fútbol profesional, se recuperó de sus lesiones y ahora dará todo por el equipo que le abrió las puertas a un joven soñador que venía de Quibdó. Agradecido con el club, Martínez quiere aportar para conseguir la tan anhelada séptima liga colombiana para el Poderoso.

Abrazo con Juan Guillermo Cuadrado

Otro de los hijos de la cantera roja que volvió al Atanasio Girardot el pasado martes fue Juan Guillermo Cuadrado. El de Necoclí estuvo en el partido, pero con la camiseta de Millonarios. Cabe destacar que él tenía la disposición de vestirse con la casaca poderosa, sin embargo, la situación del club no facilitó el fichaje del urabaense. Al finalizar la intervención de Jackson, Cuadrado se acercó a él y a su familia, dejando para la foto un abrazo entre dos grandes del fútbol colombiano.

Lea también: El hostil recibimiento que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en su regreso al Atanasio: “La gente no lo entiende, pero toqué la puerta en DIM”

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se realizó la presentación oficial de Jackson Martínez con el Deportivo Independiente Medellín?
La presentación oficial de Jackson Martínez ante la hinchada del DIM se llevó a cabo este martes 29 de septiembre, justo antes del compromiso del equipo contra Millonarios por la Liga Betplay, en el estadio Atanasio Girardot. Cabe recordar que su regreso al club de sus amores se había anunciado previamente el pasado 11 de septiembre.
¿Cómo fue el paso histórico de Jackson Martínez por el Deportivo Independiente Medellín en 2009?
En 2009, de la mano del técnico Leonel Álvarez, Martínez se consolidó en la titularidad del “Rojo de la Montaña” y se convirtió en la gran figura del equipo. Fue fundamental para la consecución de la quinta estrella del club lograda el 20 de diciembre de ese año, destacándose con un registro de 18 anotaciones y 3 asistencias.
¿Cuánto tiempo llevaba Jackson Martínez sin jugar fútbol profesional antes de fichar por el DIM?
Jackson Martínez acumulaba exactamente 6 años de inactividad en el fútbol profesional antes de tomar la decisión de regresar a las canchas para vestir nuevamente la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Durante ese periodo de ausencia, el delantero de 39 años se mantuvo en forma física, superó sus lesiones y se enfocó en sus valores y su fe.

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