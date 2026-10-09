¿Cuándo debutará Jackson Martínez? El plan que podría seguir el DIM para la puesta a punto de ‘Cha Cha Chá’

Los hinchas del DIM no ven la hora de que Jackson Martínez debute. El delantero de 40 años, que regresó del retiro para tener su último baile con el cuadro paisa, aún no ha tenido su primera convocatoria con el Poderoso.
Martínez, quien dejó el fútbol profesional en diciembre del 2020, después de no recuperarse de una lesión de tobillo que se volvió crónica desde 2015, se unió al equipo rojo el 28 de septiembre del 2026. Al día siguiente, previo al duelo entre el Rey de Corazones y Millonarios, fue presentado. El futbolista se mostró contento. Dijo que nadie dimensionaba la alegría que le daba volver al cuadro donde debutó.