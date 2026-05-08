Atlético Nacional abre los playoffs: primera batalla en Techo, ¿a qué hora y dónde verlo?

Atlético Nacional abrirá su camino en los playoffs de la Liga BetPlay-1 este sábado desde las 4:00 p.m., cuando visite a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. El compromiso, correspondiente al duelo de ida de la serie, contará con transmisión de Win Sports+.
El conjunto verdolaga llega a esta instancia con la obligación de avanzar a la final y pelear por el título, tras un semestre marcado por altibajos. Aunque su rendimiento en liga ha sido competitivo, también ha sufrido golpes importantes, entre ellos la eliminación en la Copa Sudamericana frente a Millonarios.
El enfrentamiento entre ambos tiene una larga historia de equilibrio. Este será su partido número 49, incluyendo la etapa en la que el conjunto bogotano competía bajo el nombre de La Equidad.