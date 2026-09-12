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“La mayoría volvimos y fuimos campeones”: el mensaje de Rodallega por llegada de James a Nacional

Hugo Rodallega respaldó la vuelta de James Rodríguez al fútbol colombiano.

  • Hugo Rodallega es un referente de la Liga Betplay. FOTOS: X SantaFe y Nacionaloficial
    Hugo Rodallega es un referente de la Liga Betplay. FOTOS: X SantaFe y Nacionaloficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Tras la oficialización del fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional, las opiniones acerca de la incorporación no se hicieron esperar. Algunos reaccionaron de manera positiva, a otros no les gustó tanto, lo cierto es que la incorporación del ex Real Madrid por el cuadro verdolaga no pasó desapercibida para nadie y es uno de los movimientos más mediáticos del FPC en toda su historia.

Uno de los que alzó la voz para respaldar la llegada del “10” fue Hugo Rodallega, uno de los goleadores de la Liga Betplay y que a sus 41 años es pieza fundamental del esquema de Independiente Santa Fe, equipo con el que fue campeón en 2 ocasiones: 1 liga y una Superliga.

“Unos van a decir que ya viene a retirarse y no hará nada, que viene a caminar... Creo que eso le aporta mucho al fútbol colombiano, aunque muchos digan que no. Además esta demostrado, la mayoría volvimos y hemos sido campeones, entonces eso marca una diferencia”, afirmó “Hugol”.

A las palabras de Rodallega se suma la expectativa que hay por parte de directivos de Atlético Nacional y del cuerpo técnico que encabeza Lucas González, quien afirmó estar encantado con la posibilidad de dirigir a alguien tan talentoso como James David.

Por parte del jugador, él mismo declaró que “poder llegar al club más grande de Colombia, que siempre quiere ganar y yo también, será una buena mezcla”.

James se prepara para su debut, que seguramente se dará pronto. Este próximo domingo 13 de septiembre será presentado en el Atanasio Girardot ante su público en el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas que se jugará a las 4:05 p.m., hora de Colombia, con transmisión de WinSports+.

El volante creativo no jugará contra el cuadro dorado, pero todo indica que podría ser tenido en cuenta para el próximo compromiso contra Internacional de Bogotá el próximo miércoles 16 de septiembre.

Los últimos campeones tuvieron líderes veteranos

Si se cuentan los últimos cinco equipos que lograron el título en el fútbol colombiano, todos tienen un factor en común: líderes veteranos. En 2024-1 el Atlético Bucaramanga de Dudamel encontró en Fabián Sambueza un jugador de 37 años que aportó en la creación y ofensiva del cuadro leopardo.

En el mismo 2024 pero en el segundo semestre, Atlético Nacional fue campeón con David Ospina como líder, además de los que siguen como William Tesillo y Edwin Cardona. En 2025-1, el triunfo de Santa Fe estuvo comandado por Hugo Rodallega y Daniel Torres.

Ahora, en el bicampeón del FPC (2025-2 y 2026-1), Junior de Barranquilla, fueron piezas clave jugadores como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca o Luis Fernando Muriel.

Lea también: En vivo | Sin Juanfer ni Jackson, el DIM ya tiene los titulares para enfrentar al Chicó

¿Qué dijo Hugo Rodallega sobre el fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional?
Hugo Rodallega respaldó la llegada de James Rodríguez y afirmó que el regreso de jugadores experimentados al fútbol colombiano puede aportar mucho al campeonato. También destacó que varios futbolistas que regresaron al país terminaron siendo campeones.
¿Qué dijo James Rodríguez sobre su llegada a Atlético Nacional?
James Rodríguez aseguró que llegar a un club que considera el más grande de Colombia y que tiene como objetivo ganar coincide con sus propias aspiraciones, por lo que considera que será una buena combinación.
¿James Rodríguez jugará contra Águilas Doradas?
No. James Rodríguez no jugará el partido contra Águilas Doradas del domingo 13 de septiembre, aunque estará presente para su presentación ante el público en el Atanasio Girardot.

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