Juliana Guerrero, la joven de 22 años que “mueve hilos” en la Casa de Nariño

La primera vez que el país la conoció, Juliana Guerrero sonreía nerviosamente hacia la cámara. El presidente Gustavo Petro la presentó en vivo, durante un consejo de ministros, y la describió como una joven rebelde. “He hecho un trabajo, me lo ha hecho Armando Benedetti, que está aquí sentado, con Juliana, que no se pone su cachucha, pero se las quiero presentar, porque esa cachucha me la acaban de regalar. Se la pedí prestada, pero que pueda conocer la gente a Juliana (...) Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa y rebelde”, dijo aquella noche el jefe de Estado.