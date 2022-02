Juan Guillermo Cuadrado

La Juventus de Cuadrado, a partir de las 3:00 p.m., disputará de local su encuentro de cuartos de final de la Copa Italia frente al Sassuolo. Atalanta de Luis Muriel y Duván (lesionado) lo harán desde las 12:00 m. ante la Fiorentina.



Falcao García

“El Tigre” entró a los 62 minutos del partido entre el Rayo Vallecano y el Betis, duelo de ida de la seminifinal de la Copa del Rey. El juego finalizó 2-1 favor del rival del equipo de Falcao.



James Rodríguez

El creativo espera jugar su noveno partido de la temporada con el Al-Rayyan contra Al-Sailiya (8:40 a.m.) El encuentro es válido por una nueva fecha de la Liga de Qatar. No participó del juego anterior de su club.



Eduard Atuesta

El creativo espera jugar su noveno partido de la temporada con el Al-Rayyan contra Al-Sailiya (8:40 a.m.) El encuentro es válido por una nueva fecha de la Liga de Qatar. No participó del juego anterior de su club.

Publicidad