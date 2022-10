“Me dije: ‘ Esto no es fácil. Tengo talento, todo lo necesario para triunfar en este club, pero debo averiguar qué necesito mejorar para seguir creciendo. Si continúo al nivel en el que estoy ahora, no lograré triunfar’. Desde entonces, ha habido un crecimiento constante hasta el punto en el que me encuentro hoy”, añadió en una entrevista concedida a GQ, revista de la que es portada en noviembre.

“Hay una anécdota de fútbol con mi hijo Ibrahim. Se le da súper bien el fútbol, pero cuando entreno con él, no siempre soy muy agradable. Si no me escucha cuando le hago un pase, un control, etcétera, actúo como si estuviéramos jugando al fútbol de verdad. No me vale un ‘papá, voy a llorar’ o ‘estoy triste’. Me hace gracia porque mi padre era igual conmigo. Así es como me relaciono con mi hijo, aunque al final del entrenamiento le doy un abrazo si se lo ha ganado”, desveló entre risas.

De su carrera, Benzema resaltó varios momentos inolvidables. “El primer gol en la Champions con el Lyon, cuando Gérard Houllier, el entrenador, me dio aquella oportunidad. Marqué en el estadio Gerland delante de toda mi familia. Después, cuando debuté con el Madrid, fueron momentos excepcionales. También el primer gol que marqué”.

“Luego están los más recientes en la Champions. Aunque yo ya había ganado cuatro antes, teníamos un gran equipo. La quinta fue más especial. No es que participara más en ello, pero lo sentí así”, dijo Karim que ve su vida posterior a su retirada ligada al fútbol. “A lo mejor ayudar a los jóvenes a entrenar, guiarles para que se conviertan en futbolistas buenos que entiendan que ser el mejor es en realidad más que marcar goles. No quiero alejarme demasiado del fútbol”.