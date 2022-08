“No voy a opacar el triunfo del Junior, ganó bien... El partido lo planificamos como lo vieron en el primer tiempo. En el segundo, ustedes vieron todo lo que pasó en la cancha, y así es muy difícil, en nueve juegos nos han cobrado ocho penaltis, es muy difícil, complejo. No soy de los que me quejo del árbitro, pero así es difícil, fue un arbitraje perverso, no voy a excusarme, no voy a opacar el triunfo del Junior, pero eso desmotiva y le quitan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros”, aseguró.

Torres consideró que las decisiones arbitrales influyeron en el resultado. Sobre todo, en la jugada del penalti que le cobraron al Junior por un rechazo del arquero William Cuesta, que golpeó a Dany Rosero.

“Contra La Equidad me cobraron dos penaltis que no existieron, y el VAR como que se enojó hoy y me pitó otro. Entonces yo qué voy a opinar, si sigo hablando mal, me van a dar más pito, entonces por eso me quedo callado”, concluyó el estratega.