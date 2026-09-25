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“Dios me permitió estar un poco más aquí”: Hélio Neto, diez años después de sobrevivir al accidente de Chapecoense

Hélio Neto regresó a Medellín para participar en los homenajes a Chapecoense y recordar la hermandad que nació con Atlético Nacional tras la tragedia de 2016. EL COLOMBIANO dialogó con él.

  • Hélio Neto junto al presidente de Chapecoense. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Hélio Neto junto al presidente de Chapecoense. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Hélio Neto, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense, regresó a Medellín para participar en los homenajes que rodean el partido entre Atlético Nacional y el conjunto brasileño. Su presencia volvió a despertar recuerdos dolorosos, pero también el sentimiento de hermandad que nació entre las dos instituciones después del accidente de 2016.

El exjugador brasileño llegó a la capital antioqueña con una mezcla de emociones. Para él, volver a encontrarse con la gente de Nacional representa, sobre todo, una muestra de cariño y gratitud por una historia que trascendió el fútbol.

“Para mí, hoy es un sentimiento de mucho cariño, mucho amor recibido y estoy feliz de estar aquí”, expresó Neto al hablar sobre su regreso a Medellín.

Conozca: “Recordaremos grandes momentos”: la invitación de los jugadores de Chapecoense y Nacional al partido de este sábado

El brasileño también destacó el significado especial que tiene este encuentro entre Nacional y Chapecoense, dos clubes que quedaron unidos para siempre después de la tragedia ocurrida el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que transportaba al equipo brasileño hacia Medellín se accidentó en el municipio de La Unión.

“Es un juego especial y para mí transborda la gratitud en mi corazón porque Dios me permitió estar un poco más aquí con mi familia y viviendo momentos como este”, manifestó.

Neto, además, se prepara para regresar al lugar donde ocurrió el accidente. Su visita a la zona de la tragedia será uno de los momentos más emotivos de estos homenajes, diez años después de aquella noche que cambió para siempre la historia de Chapecoense y que también dejó una huella profunda en Atlético Nacional.

El sobreviviente también se refirió a las familias de las víctimas y a la manera en que han afrontado estos años. Aunque el tiempo ha permitido que muchas de ellas reconstruyan sus vidas, reconoció que el recuerdo de lo ocurrido permanece.

Las familias de los jugadores y miembros de la delegación de Chapecoense continúan vinculadas por una historia que, pese al dolor, también encontró espacios para la unión y los homenajes. Para Neto, la tragedia dejó un peso que permanecerá para siempre, pero también permitió fortalecer los lazos entre quienes vivieron de cerca aquel episodio.

Hoy, lejos de las canchas, Neto dedica su vida a otras actividades. Es conferencista, trabaja en el ámbito emocional y también es teólogo, formación que ha incorporado a su proyecto personal después de sobrevivir al accidente.

Su regreso a Medellín vuelve a poner en primer plano una historia que comenzó con una tragedia, pero que con los años también se convirtió en símbolo de solidaridad y amistad entre Brasil y Colombia.

“Dios nos bendiga. Gracias por todo, gratitud en mi corazón”, concluyó Neto, antes de despedirse de la ciudad que hace casi una década se convirtió en un lugar determinante para su vida.

Continúe leyendo: “Este partido va mucho más allá del fútbol”: Israel Bodziack sobre el reencuentro entre Nacional y Chapecoense

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué sentimiento expresó Hélio Neto durante su regreso a Medellín?
Hélio Neto aseguró que siente mucho cariño y amor por el recibimiento de la ciudad y destacó la gratitud que lleva en su corazón por poder continuar viviendo junto a su familia.
¿Qué significa para Neto el encuentro entre Atlético Nacional y Chapecoense?
El sobreviviente señaló que es un partido especial por la hermandad que se creó entre las dos instituciones después de la tragedia aérea de 2016.
¿A qué se dedica actualmente Hélio Neto?
Neto es conferencista en temas emocionales y también se formó en teología. Su vida después del accidente ha estado marcada por estas actividades y por compartir su experiencia.

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