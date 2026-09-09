Gustavo Puerta ya conquista a Olympiacos: gol, ovación y protagonismo en su debut

Gustavo Puerta necesitó apenas un partido para comenzar a ganarse un lugar especial entre los hinchas del Olympiacos. El volante colombiano debutó este martes con el conjunto griego y respondió con un gol en el triunfo 3-2 sobre Volos, por la Copa de Grecia.
El vallecaucano, de 23 años, ingresó como una de las novedades del equipo y en el minuto 68 apareció para marcar su primer tanto con la camiseta del Olympiacos, en un estreno que terminó siendo inolvidable tanto por su aporte futbolístico como por la reacción de la afición.