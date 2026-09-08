Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos

Gustavo Puerta comenzó de la mejor manera su nueva etapa en el fútbol griego. El volante colombiano fue titular por primera vez con el Olympiacos y respondió con gol en el duelo frente a Volos, correspondiente a la Copa de Grecia. El mediocampista, recientemente incorporado al conjunto de El Pireo, apareció en el área rival y aprovechó una asistencia del mexicano Armando González para marcar el 3-0. Puerta recibió el balón cerca del punto penal y definió con una exquisita ‘picadita’ por encima del arquero Alexei Koselev.

El tanto llegó al minuto 68 y significó el primer gol del colombiano con la camiseta de Olympiacos, apenas unos días después de su llegada al club. Tres minutos después de marcar, el técnico José Luis Mendilibar decidió sustituirlo para darle ingreso a Remo Freuler.

Un estreno que ilusiona Puerta había sido convocado para el partido de la Superliga griega ante el mismo Volos el pasado 5 de septiembre, pero permaneció en el banco de suplentes durante el empate 1-1. En la Copa de Grecia, sin embargo, recibió la confianza de Mendilibar para arrancar desde el comienzo y no desaprovechó la oportunidad. El colombiano llegó a Olympiacos procedente del Racing de Santander, después de una temporada en la que también fue protagonista con la Selección Colombia. Su llegada al fútbol griego representa un nuevo paso en su carrera y busca darle los minutos y la experiencia necesarios antes de continuar su proyecto ligado al Nottingham Forest.

Su primer partido oficial como titular no pudo tener un mejor desenlace: debut, gol y una definición de gran calidad para Gustavo Puerta, quien ya comenzó a dejar su sello en Grecia. Bloque de preguntas y respuestas: