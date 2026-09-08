Video | Gustavo Puerta tuvo un debut soñado con Olympiacos: gol y protagonismo ante Volos

Gustavo Puerta comenzó de la mejor manera su nueva etapa en el fútbol griego. El volante colombiano fue titular por primera vez con el Olympiacos y respondió con gol en el duelo frente a Volos, correspondiente a la Copa de Grecia.
El mediocampista, recientemente incorporado al conjunto de El Pireo, apareció en el área rival y aprovechó una asistencia del mexicano Armando González para marcar el 3-0. Puerta recibió el balón cerca del punto penal y definió con una exquisita ‘picadita’ por encima del arquero Alexei Koselev.