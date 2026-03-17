Rodar cabezas ya es costumbre: otro técnico que deja su cargo en el fútbol colombiano, ¿de quién se trata?

El paraguayo Gustavo Florentín, que llegó a Jaguares de Córdoba el pasado 19 de febrero, no continúa más como estratega del conjunto celeste de la costa. Sus números no respaldaban una continuidad, pues dirigió 6 partidos, ganó 1 y perdió 5 (de manera consecutiva). Este fin de semana llegó la gota que rebasó la copa cuando el Deportivo Independiente Medellín derrotó al cuadro felino por 1-2 en el estadio Jaraguay.
Si bien Florentín no llegó con los mejores pergaminos a Montería, existía una esperanza de continuar con el buen arranque del equipo, que con Alexis Márquez logró 7 puntos en los 5 partidos iniciales de la Liga. Pero la desmejora se hizo notar desde que el guaraní asumió en el banquillo. El técnico, en su última rueda de prensa como timonel celeste, dijo que el tiempo que tuvo era poco y que él no planificó el año deportivo de la institución. Terminó su vinculación con “Las Fieras del Zenú” el lunes 16 de marzo.