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Rodar cabezas ya es costumbre: otro técnico que deja su cargo en el fútbol colombiano, ¿de quién se trata?

Gustavo Florentín dejó a disposición de la directiva de Jaguares su cargo y le aceptaron. Es el séptimo entrenador que se marcha de la Liga Betplay en este primer semestre de 2026

  • En ninguna de sus últimas dos campañas en el fútbol colombiano (Bucaramanga y Jaguares), Florentín no logró llegar a 10 partidos dirigidos. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    En ninguna de sus últimas dos campañas en el fútbol colombiano (Bucaramanga y Jaguares), Florentín no logró llegar a 10 partidos dirigidos. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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El paraguayo Gustavo Florentín, que llegó a Jaguares de Córdoba el pasado 19 de febrero, no continúa más como estratega del conjunto celeste de la costa. Sus números no respaldaban una continuidad, pues dirigió 6 partidos, ganó 1 y perdió 5 (de manera consecutiva). Este fin de semana llegó la gota que rebasó la copa cuando el Deportivo Independiente Medellín derrotó al cuadro felino por 1-2 en el estadio Jaraguay.

Si bien Florentín no llegó con los mejores pergaminos a Montería, existía una esperanza de continuar con el buen arranque del equipo, que con Alexis Márquez logró 7 puntos en los 5 partidos iniciales de la Liga. Pero la desmejora se hizo notar desde que el guaraní asumió en el banquillo. El técnico, en su última rueda de prensa como timonel celeste, dijo que el tiempo que tuvo era poco y que él no planificó el año deportivo de la institución. Terminó su vinculación con “Las Fieras del Zenú” el lunes 16 de marzo.

Otras 6 cabezas han rodado

En lo que va de año, 6 entrenadores más se han desvinculado de los equipos de la primera división del fútbol colombiano: Hernán Torres (Millonarios), Flabio Torres (Boyacá Chicó), Hubert Bodhert (Alianza), Alexis Márquez (Jaguares), Nelson Flórez (Cúcuta) y Alberto Gamero (Cali).

Algo que se puede evidenciar, además de los malos resultados, es que todos estos directores técnicos son de equipos que en el semestre anterior (2025-2) no clasificaron a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

Las salidas se han dado por diversas razones; la principal son los pocos frutos deportivos del equipo, como fue en el caso de Hubert Bodhert, Flabio Torres, Hernán Torres, Alberto Gamero y Gustavo Florentín. Pero esto no siempre es el detonante para la destitución del cargo o renuncia de un líder de banquillo. Por ejemplo, Alexis Márquez sale de Jaguares por diferencias con la directiva y Nelson Flórez se va del Cúcuta por tensiones en el camerino.

Con diferencia, Jaguares de Córdoba ha sido el club más afectado, pues se ha deshecho de 2 entrenadores en tan solo 11 fechas de campeonato. Un equipo que cabalgó la segunda división del FPC en 2025, hoy está sufriendo en primera división, a la espera de quién será el valiente que agarre el timón para el resto de temporada.

¿Qué tan seguros están los entrenadores de los clubes paisas?

En el DIM y Atlético Nacional, el comienzo del año dejó algunas dudas y los principales señalados han sido los directores técnicos. En el Verde, Diego Arias carga una pesada mochila desde septiembre de 2025, cuando asumió como DT interino tras la salida del argentino Javier Gandolfi, razón por la cual de arranque no tuvo confianza de un sector de la hinchada. Un “inexperto” no puede dirigir al más ganador de Colombia, según un sector de la afición. Sin embargo, Diego Arias se mantiene firme en el rentado local, pero la gran mancha está en la eliminación de la Copa Sudamericana. Su puesto no peligra, al menos a hoy, ya que la directiva, en cabeza del presidente Sebastián Arango Botero, salió a respaldar al risaraldense.

Por su lado, Alejandro Restrepo, estratega del “Rojo de la Montaña”, logró tener un poco de tranquilidad y tomar aire tras la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores. Si bien el Independiente Medellín no está en puestos de clasificación del torneo colombiano al inicio de la fecha 12, está vivo en el torneo internacional, y con un proceso de casi 2 años en los que ha generado una identidad de juego, obra de Restrepo. El antioqueño también cuenta con el respaldo de la directiva roja, que ve en él, la piedra angular del proyecto deportivo.

Le puede interesar: DIM anunció a su nuevo presidente: un viejo conocido vuelve al cargo que estaba vacante desde 2024

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