Jáminton Campaz volvió a marcar en la goleada de Rosario Central que tuvo noche inspirada de Ángel Di María

El colombiano completó en el juego 47 toques de balón, dos tiros a meta, dos oportunidades manifiestas de gol y dos tiros, además de su gol, para tener una calificación de 8 puntos, superado únicamente por Ángel Di María, quien fue el jugador del partido con doblete y participación directa en los cinco goles.

Campaz se habilitó con un sombrerito para luego sacar el fuerte remate de pierna izquierda que envió abajo fuerte, imposible para el arquero, lo que se convierte en el cuarto gol de la temporada con Rosario (3 en la liga y uno en un duelo amistoso).

Rosario Central goleó 5-0 a Independiente de Rivadia, y el colombiano Jáminton Campaz marcó un golazo a los 50 minutos, y además tuvo números destacados según reseñan los portales especializados.

El campeón del mundo Ángel Di María demostró su vigencia al participar en los cinco goles con los que Rosario Central arrolló por 5-0 a Independiente Rivadavia, en uno de los partidos de la fecha 12 del Clausura argentino.

Di María (11’) abrió la cuenta de penal y en la segunda mitad llegó el vendaval rosarino con los tantos del colombiano Jáminton Campaz (50’), nuevamente Di María (57’), Fausto Copetti (69’) y Marco Ruben (74’), con participación de “Angelito” en los tres tantos de sus compañeros.

“Salió todo redondo, creo que lo merecíamos. Hay que seguir por este camino. Sacamos adelante un partido que era muy importante. Nosotros vamos partido a partido. Les dije a los chicos que era (para jugar) con el cuchillo entre los dientes. Esta victoria hace que nos sigamos ilusionando”, destacó el extremo rosarino.

Esta victoria deja a Central en el primer puesto del grupo B, a la par de Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 puntos y apenas cuatro unidades de distancia al octavo de esa zona.

La goleada del Canalla también deja al rojo vivo la lucha por el título de liga de la temporada, porque en la Tabla Anual, a falta de cuatro jornadas, Independiente Rivadavia aún es líder con 52 puntos, pero lo acechan muy de cerca Boca Juniors y Argentinos Juniors (51), Rosario Central (50), Vélez Sarsfield (49, con un partido menos) y Belgrano (48).

En la fecha 13, el cuadro de Campaz se mide como visitante ante Atlético Tucumán, el sábado 17 de octubre, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.

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