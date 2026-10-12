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Jáminton Campaz volvió a marcar en la goleada de Rosario Central que tuvo noche inspirada de Ángel Di María

El colombiano llegó a su cuarto gol de la temporada en Argentina. Tras su regreso de la Selección Colombia.

  • El delantero colombiano Jáminton Campaz, a quien llaman el Bicho, marcó un golazo en la goleada que Rosario Central le propinó a Independiente de Rivadavia en el fútbol argentino. FOTO TOMADAX@RosarioCentral
    El delantero colombiano Jáminton Campaz, a quien llaman el Bicho, marcó un golazo en la goleada que Rosario Central le propinó a Independiente de Rivadavia en el fútbol argentino. FOTO TOMADAX@RosarioCentral
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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Rosario Central goleó 5-0 a Independiente de Rivadia, y el colombiano Jáminton Campaz marcó un golazo a los 50 minutos, y además tuvo números destacados según reseñan los portales especializados.

Campaz se habilitó con un sombrerito para luego sacar el fuerte remate de pierna izquierda que envió abajo fuerte, imposible para el arquero, lo que se convierte en el cuarto gol de la temporada con Rosario (3 en la liga y uno en un duelo amistoso).

El colombiano completó en el juego 47 toques de balón, dos tiros a meta, dos oportunidades manifiestas de gol y dos tiros, además de su gol, para tener una calificación de 8 puntos, superado únicamente por Ángel Di María, quien fue el jugador del partido con doblete y participación directa en los cinco goles.

La noche de Di María

El campeón del mundo Ángel Di María demostró su vigencia al participar en los cinco goles con los que Rosario Central arrolló por 5-0 a Independiente Rivadavia, en uno de los partidos de la fecha 12 del Clausura argentino.

Di María (11’) abrió la cuenta de penal y en la segunda mitad llegó el vendaval rosarino con los tantos del colombiano Jáminton Campaz (50’), nuevamente Di María (57’), Fausto Copetti (69’) y Marco Ruben (74’), con participación de “Angelito” en los tres tantos de sus compañeros.

“Salió todo redondo, creo que lo merecíamos. Hay que seguir por este camino. Sacamos adelante un partido que era muy importante. Nosotros vamos partido a partido. Les dije a los chicos que era (para jugar) con el cuchillo entre los dientes. Esta victoria hace que nos sigamos ilusionando”, destacó el extremo rosarino.

Esta victoria deja a Central en el primer puesto del grupo B, a la par de Belgrano y Argentinos Juniors, todos con 22 puntos y apenas cuatro unidades de distancia al octavo de esa zona.

La goleada del Canalla también deja al rojo vivo la lucha por el título de liga de la temporada, porque en la Tabla Anual, a falta de cuatro jornadas, Independiente Rivadavia aún es líder con 52 puntos, pero lo acechan muy de cerca Boca Juniors y Argentinos Juniors (51), Rosario Central (50), Vélez Sarsfield (49, con un partido menos) y Belgrano (48).

En la fecha 13, el cuadro de Campaz se mide como visitante ante Atlético Tucumán, el sábado 17 de octubre, a las 6:00 de la tarde, hora de Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron las estadísticas y la calificación de Jáminton Campaz contra Independiente Rivadavia?
Jáminton Campaz obtuvo una calificación de 8 puntos tras completar 47 toques de balón, dos tiros a meta y generar dos oportunidades manifiestas de gol, además de su anotación de pierna derecha tras un sombrerito.
¿Cómo quedaron la tabla del Grupo B y la Tabla Anual tras el 5-0 de Rosario Central?
Rosario Central comparte el primer lugar del Grupo B con Belgrano y Argentinos Juniors (todos con 22 puntos). En la Tabla Anual, Central llegó a 50 puntos y se ubicó en el cuarto lugar, a dos unidades del líder Independiente Rivadavia (52 pts) a falta de cuatro jornadas.
¿Quiénes anotaron los goles en la victoria 5-0 de Rosario Central sobre Independiente Rivadavia?
Los goles de Rosario Central fueron convertidos por Ángel Di María de penal (11’) y en jugada (57’), Jáminton Campaz (50’), Fausto Copetti (69’) y Marco Ruben (74’).

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