Infantino no se baja, confirmó que buscará la reelección como presidente de la FIFA

“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección”, aseguró un portavoz del dirigente italo-suizo a la AFP, confirmando una información de la prensa inglesa.

El mundo del fútbol está dividido sobre el modo de gobernar de Infantino, considerado opaco por sus detractores, sobre todo a raíz de la iniciativa del presidente de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una compañía abierta a inversores privados sin haberlo consultado con el resto de miembros de la FIFA.

Aunque el dirigente ha abandonado desde entonces esta idea, las críticas continúan acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

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A finales de agosto, Italia se sumó a varias otras federaciones que ya se habían pronunciado contra Infantino (Suecia, Escocia, Nueva Zelanda, etc.), al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del consejo de la FIFA, Sandor Csanyi.

Las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la FIFA en una carta conjunta dirigida a la “familia del fútbol” a principios de agosto.