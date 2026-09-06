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Infantino no se baja, confirmó que buscará la reelección como presidente de la FIFA

El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será candidato a la reelección el próximo año pese a las críticas que han llevado a algunas confederaciones, como la UEFA, a retirarle su apoyo.

  • Gianni Infantino, presidente de la FIFA, buscará la reelección en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027. FOTO AFP
    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, buscará la reelección en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 54 minutos
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“El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado y el señor Infantino se presentará a la reelección”, aseguró un portavoz del dirigente italo-suizo a la AFP, confirmando una información de la prensa inglesa.

El mundo del fútbol está dividido sobre el modo de gobernar de Infantino, considerado opaco por sus detractores, sobre todo a raíz de la iniciativa del presidente de gestionar los ingresos de la Copa del Mundo a través de una compañía abierta a inversores privados sin haberlo consultado con el resto de miembros de la FIFA.

Aunque el dirigente ha abandonado desde entonces esta idea, las críticas continúan acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

Lea: FIFA acusa a UEFA de campaña contra Infantino por polémico proyecto

A finales de agosto, Italia se sumó a varias otras federaciones que ya se habían pronunciado contra Infantino (Suecia, Escocia, Nueva Zelanda, etc.), al igual que colectivos de aficionados, exjugadores y uno de los vicepresidentes del consejo de la FIFA, Sandor Csanyi.

Las confederaciones europea (UEFA), norteamericana (Concacaf) y asiática (AFC) desautorizaron al presidente de la FIFA en una carta conjunta dirigida a la “familia del fútbol” a principios de agosto.

En cambio, Infantino ha recibido el apoyo “por unanimidad” de la confederación africana (CAF), de una parte de la confederación sudamericana (Conmebol), así como de otras federaciones, exjugadores y personalidades políticas como el presidente estadounidense Donald Trump.

Único candidato declarado por el momento para la votación que tendrá lugar en marzo de 2027, Infantino necesitará una mayoría simple de los votos entre las 211 federaciones afiliadas a la FIFA para prolongar su mandato, iniciado en 2016 y renovado en 2023 con un amplio apoyo de las federaciones europeas.

Los candidatos deben presentarse a esta elección antes del 18 de noviembre.

De ser reelegido para un cuarto y último mandato, Infantino seguiría siendo el máximo responsable del fútbol mundial hasta 2031.

Infantino se encuentra en Polonia para asistir al Mundial sub-20 femenino, pero se negó a responder preguntas sobre su futuro cuando fue interrogado por periodistas el sábado.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo serán las elecciones para elegir al próximo presidente de la FIFA?
Las elecciones se celebrarán en marzo de 2027, aunque la noticia no precisa el día exacto de la votación.
¿Hasta cuándo pueden presentarse candidatos a la presidencia de la FIFA?
Los candidatos tienen plazo para presentar su candidatura hasta el 18 de noviembre de 2026.
¿Gianni Infantino será candidato a la reelección en 2027?
Sí. Infantino confirmó su intención de buscar la reelección en 2027 y es hasta ahora el único candidato declarado.

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