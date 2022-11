“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante”, dijo el presidente de la Fifa, el italo-suizo Gianni Infantino al principio de su discurso, que duró una hora exacta, en el que también denunció las lecciones de “doble moral” recibidas en las últimas semanas.