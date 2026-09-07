Los futbolistas jóvenes del fútbol colombiano que se abren paso en Europa

El fútbol colombiano, fiel a su estilo, no deja de exportar joyas al extranjero. La última selección sub-17 ganó el Sudamericano en Paraguay este año y sirvió de vitrina para varios jugadores que, al igual que muchos sub-21, ya están en el balompié del Viejo Continente.
La formación europea es la mejor del mundo futbolero en la actualidad, un hecho que no se puede negar. Por eso, que las futuras generaciones estén en las ligas de ese continente es un buen comienzo para la nueva camada en la selección. Estos son 14 jugadores sub-21 del país que están llamados a ser figuras en la élite.