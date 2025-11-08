El golazo de chilena de Fredy Montero y que piden al Premio Puskas

A sus 38 años de edad, Fredy Montero sigue causando sensación con su talento y eficacia contra las redes contrarias.

El delantero, quien antes de retornar a Colombia jugó en Estados Unidos, Portugal, China y Canadá, convirtió el pasado viernes uno de los mejores goles de su carrera deportiva, y el cual, en redes sociales, piden que debería competir por el Premio Puskas, galardón que otorga la FIFA anualmente al autor del gol más espectacular del año en el fútbol mundial.

Ahora, en representación del Real Cartagena, que compite en la segunda división del fútbol profesional colombiano, Montero marcó una obra de arte.

Ante Patriotas, en el Estadio La Independencia de Tunja, y cuando su elenco perdía 2-0, Fredy, tras un centro, controló el esférico con su pie izquierdo, y antes de dejar caer la pelota, realizó una acrobática chilena y el balón se colgó al ángulo. También fue un impulso para que su elenco empatara luego el juego.

Con ese resultado, Real Cartagena se mantiene en la pelea en los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay. Tras dos fechas disputadas, es segundo del Grupo B con dos unidades y a cuatro del líder Real Cundinamarca. Ambos equipos se medirán el miércoles 12 de noviembre a las 6:10 de la tarde.