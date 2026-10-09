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¿Francisco Chaverra “mechoneó” a un jugador de Fortaleza? Así fue la insólita expulsión del jugador de Millonarios

Francisco Chaverra fue titular en el partido de su club, Millonarios ante Fortaleza y terminó expulsado.

  • Francisco Chaverra fue expulsado por esta acción ante Fortaleza. FOTO: Captura de video
    Francisco Chaverra fue expulsado por esta acción ante Fortaleza. FOTO: Captura de video
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 41 minutos
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Un duelo entre dos equipos capitalinos le dio inicio a la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2026-2. El partido en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá reunió al Fortaleza de Diego Arias contra los Millonarios de Alberto Gamero, en un partido clave para dos clubes que aspiran a llegar a las finales del torneo. El compromiso estuvo marcado por la constante lluvia, lo cual hizo que la cancha fuera rápida y tuviera un buen ritmo.

A pesar de eso, el duelo que tuvo a Juan Guillermo Cuadrado como una de las figuras jugando de volante creativo, apenas pudo abrir el marcador al minuto 88 cuando, en un tiro de esquina, el chileno Rodrigo Ureña aprovechó un roce en el primer palo para marcar el gol de Millonarios. La alegría se hizo presente en el cuadro Embajador; sin embargo, el árbitro del compromiso, Bismarcks Santiago, le sacó una roja directa a Francisco Chaverra en la jugada de la anotación.

Chaverra parece halar el pelo de uno de sus rivales, algo que fue percibido rápidamente por el silbato principal del compromiso, quien, sin ayuda del videoarbitraje (VAR), sacó una roja directa para Francisco. Millonarios se quedó con 10 jugadores justamente en el momento que se puso en ventaja, a falta de 2 minutos para los 90’ finales. Eso le pasó factura al “Ballet Azul”, que al 90+2’ vio cómo se le escapó el triunfo tras un remate a quemarropa de Ítalo Montaño.

Como era de esperarse, la expulsión de Chaverra levantó polémicas por el lado de Millonarios. El futbolista no protestó mucho, sin embargo, se vio su rostro con desesperación y, quizá, poco entendimiento de lo que sucedía. En muchas ocasiones, este tipo de jugadas suceden en las áreas durante las pelotas paradas, pero suelen pasar desapercibidas. En la élite del fútbol ya esto ha ocurrido, siendo el español Marc Cucurella una de las víctimas más frecuentes de esos jalones de pelo.

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Alberto Gamero, técnico embajador, se mostró confundido por la situación, pues el oriundo de Santa Marta no se explica cómo la decisión no fue consultada con el VAR que estaba a cargo de Luis Trujillo. “Lo raro que se me hace es que el VAR no lo llama”, mencionó “Tito” Gamero.

El balde de agua fría que significó el empate en los últimos minutos no es solo lo que sufrió Millonarios, pues ahora pierde a un jugador titular seguramente para los próximos dos partidos. Su empate en Techo lo ubica como quinto en la tabla con 22 puntos en 14 jugados, mientras que Fortaleza es decimoquinto con 11 unidades y cada vez se aleja más de la fiesta de los ocho mejores clasificados.

Lea también: James Rodríguez volvió a jugar 90 minutos después de 324 días, ¿cuándo había sido la última vez?

¿Cuál fue el resultado del partido entre Millonarios y Fortaleza en la Liga BetPlay 2026-II?
Millonarios y Fortaleza empataron 1-1 en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, durante la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-II. Rodrigo Ureña adelantó a Millonarios al minuto 88, pero Ítalo Montaño consiguió el empate para Fortaleza en el minuto 90+2. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Francisco Chaverra tras el gol del equipo embajador.
¿Por qué expulsaron a Francisco Chaverra en el partido entre Millonarios y Fortaleza?
Francisco Chaverra recibió tarjeta roja directa por una acción en la que aparentemente haló el pelo de un rival durante la jugada del gol de Millonarios. El árbitro Bismarcks Santiago tomó la decisión sin consultar previamente el VAR, según la noticia. La expulsión generó polémica entre los jugadores y el cuerpo técnico de Millonarios.
¿En qué posición quedó Millonarios en la tabla de la Liga BetPlay 2026-II tras empatar con Fortaleza?
Millonarios quedó en la quinta posición de la tabla con 22 puntos en 14 partidos disputados, según la información de la noticia. Aunque sumó un punto como visitante, dejó escapar la posibilidad de conseguir la victoria en los últimos minutos. Su ubicación lo mantiene en la disputa por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

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