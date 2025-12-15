¿Misión imposible en Ibagué? Tolima busca la remontada histórica y su cuarta estrella ante Junior

Deportes Tolima y Atlético Junior cierran este martes en Ibagué la edición 101 de la Liga colombiana, serie en la que el equipo Tiburón lleva una ventaja de 3-0 luego del partido de ida disputado el pasado miércoles en el Metropolitano de Barranquilla con doblete de José Enamorado y un tanto más de Brayan Castrillón.
El duelo definitivo para conocer al campeón y relevo de Santa Fe comenzará a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro, donde el equipo local que dirige Lucas González confía en lograr la remontada y festejar su cuarto título liguero ante un rival que suma 10 estrellas.