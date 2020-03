Fifa: hay que salvar el fútbol de la crisis

“Estimemos los daños, miremos cómo podemos cubrirlo, hagamos sacrificios y volvamos a arrancar”, añade. Precisa que eso no significa “comenzar de cero” y advierte que hay que “salvar al fútbol de una crisis que puede ser irreversible”.

50 aspirantes al Mundial

Infantino reveló que la Fifa está trabajando en derogaciones para los futbolistas cuyos contratos expiran el próximo 30 de junio. “Pensamos en modificaciones y derogaciones temporales al reglamento sobre el estatuto de los jugadores y los traspasos para proteger los contratos”, expone.

Todo ello significará “sacrificios”. “Son necesarias medidas rigurosas. Pero no hay otra opción. Todos tenemos que hacer sacrificios”.

Por otro lado, Infantino desmintió negociaciones para crear una Superliga cerrada con clubes europeos, reclamada por los presidentes de algunas grandes entidades. “Me da la risa. ¿Y qué más?”.

“En el futuro, hay que tener al menos 50 equipos nacionales que puedan ganar la Copa del Mundo y no sólo ocho selecciones europeas y dos sudamericanas. Y 50 clubes que puedan ganar el Mundial de Clubes, no sólo cinco o seis europeos. Y de esos 50, 20 serán europeos, lo que ya me parece mejor que lo de ahora”, argumenta Infantino, aunque reconoce que “no es momento de hablar de todo ello, porque la salud de las personas está por delante de todo”.

La primera Copa del Mundo de Clubes con un nuevo formato con 24 equipos está prevista del 17 de junio al 4 de julio de 2021. “Volveremos a jugar cuando podamos, sin poner en peligro la salud de nadie”, concluye Infantino.

Estas declaraciones se dan en medio de la pandemia y, en especial, cuando las competiciones de fútbol en España, uno de los países más afectados por el covid-19, seguirán paradas