El festival por la convivencia, que inicia este jueves y terminará con un partido de estrellas en San Javier: prográmese

En un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad y la comunidad, este domingo San Javier vivirá una jornada especial con el Festival de la Mediación, el Arte y las Oportunidades, donde el fútbol será el gran protagonista como herramienta de integración y transformación social.
El evento, liderado por la Alcaldía, la Policía Nacional y líderes sociales, tendrá como escenario la cancha del Salado, donde se disputará el esperado “partido de la convivencia”, un encuentro que enfrentará a un equipo de figuras invitadas contra la Policía Nacional.
Según el coronel de la Policía Holguer Giraldo, más que un simple compromiso deportivo, este partido busca enviar un mensaje claro: “el deporte puede ser un puente para la reconciliación, el respeto y la construcción de comunidad. A través del fútbol, se pretende acercar a los jóvenes a dinámicas positivas y mostrarles alternativas de vida alejadas de contextos de violencia”.