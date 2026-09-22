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Federico Valverde, fuera de la gira asiática de Uruguay por lesión en el tobillo

Federico Valverde sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo en el juego que perdió Real Madrid ante el Atlético Madrid.

  • Federico Valverde no jugará con Uruguay tras lesionarse en el derbi ante Atlético de Madrid. FOTO GETTY
    Federico Valverde no jugará con Uruguay tras lesionarse en el derbi ante Atlético de Madrid. FOTO GETTY
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 33 minutos
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El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde sufre un “esguince de grado 3” en el tobillo izquierdo, informó este martes el club, y no podrá participar en los próximos compromisos junto a su selección, confirmó un portavoz de la federación uruguaya.

El jugador sufrió un pisotón del surcoreano del Atlético Lee Kang-in en el derbi liguero contra el Atlético de Madrid que el Real Madrid perdió 2-1 el domingo en el Metropolitano.

Tras el encuentro, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, lamentó que el jugador del Atlético no recibiera la tarjeta roja por esa entrada.

El Real Madrid informó inicialmente que sufría un “traumatismo severo”, pero las nuevas pruebas realizadas este martes mostraron “un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo”.

El conjunto merengue no precisa el tiempo de baja del jugador limitándose a afirmar que está “pendiente de evolución”, aunque este tipo de lesiones puede llegar a las seis semanas de baja e incuso más.

Un portavoz de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Valverde no participará en la gira asiática, en lo que será el estreno de Diego Forlán como nuevo DT de la Celeste.

Uruguay disputa en los próximos días varios partidos amistosos en Asia contra Japón, Corea del Sur e India.

Valverde tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta de la Celeste y reivindicarse tras el pobre papel realizado en el Mundial 2026.

“Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida”, afirmó el 3 de julio el capitán de Uruguay, días después de la dolorosa eliminación en primera fase.

“No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto”, añadió Valverde, uno de los internacionales más criticados por su bajo rendimiento.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Qué lesión sufrió Federico Valverde en el derbi contra Atlético de Madrid?
Federico Valverde sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo tras recibir un pisotón de Lee Kang-in durante el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
¿Cuánto tiempo estará de baja Federico Valverde?
El Real Madrid no ha establecido un periodo concreto de recuperación y señaló que el jugador está “pendiente de evolución”. Este tipo de lesión puede requerir alrededor de seis semanas de baja o incluso más, según la evolución.

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