Video | ¡La clase no se pierde! Así fue el golazo de Falcao en Malasia que le valió admiración de colegas: “es un honor jugar con él”

¿Cómo fue el gol en el partido amistoso del Manchester United?

Sin embargo, Falcao mostró este fin de semana que aún sigue con buen nivel. Físicamente hablando, el delantero que brilló en Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, entre otros clubes, está intacto: suele entrenarse todos los días de buena manera y es profesional a carta cabal. En lo futbolístico también le va bien. El sábado, en un partido amistoso entre exjuadores del Manchester United (estuvo en ese equipo entre 2014 y 2015, después de recuperarse de la lesión de ligamento), y el Arsenal de Inglaterra, el atacante samario marcó un golazo.

Falcao definió, de pierna zurda y con gran velocidad –como tantas veces lo hizo siendo jugador del Atlético de Madrid–, dentro del área después de recibir un pase al punto de penalti del extremo derecho ecuatoriano Antonio Valencia.

“Increíble jugar con Falcao. Para mí es un honor compartir cancha con él. Un crack como jugador, pero como persona ¡mucho mejor!”, escribió Valencia después del final del partido.

Festejó con tranquilidad. Falcao sigue estando acostumbrado a marcar goles. En duelos amistosos previos también anotó. No obstante, el delantero samario no anota un tanto en un juego oficial desde el 11 de febrero pasado, cuando le marcó de penalti a Águilas Doradas con Millonarios. ¿Volverá al balompié profesional?