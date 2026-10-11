Video | ¡La clase no se pierde! Así fue el golazo de Falcao en Malasia que le valió admiración de colegas: “es un honor jugar con él”

Falcao no ha perdido su “magia”. Aunque han pasado más de cuatro meses y medio desde la última vez que disputó un partido oficial, el atacante samario, de 40 años, sigue mostrando un nivel que deja la sensación de que aún tiene mucho por darle al fútbol profesional.
Desde que García salió de Millonarios, a mediados de este año, no ha firmado con ningún equipo. El último partido que disputó fue el 26 de mayo pasado, cuando el cuadro embajador perdió 1-2 contra O’Higgins de Chile en un juego por Copa Sudamericana.