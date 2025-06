Quizás eso le dio al delantero, que suma 12 goles en su paso por el equipo del que es hincha, la tranquilidad de hablar contra los árbitros de frente, como nunca lo había hecho, en la rueda de prensa posterior al Clásico bogotano. Falcao manifestó que, durante todo el torneo, el VAR había estado en contra del elenco capitalino pues, cada que revisaban, las decisiones eran en contra de ellos.

“Que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales, uno que le hicieron a (Sergio) Mosquera y uno a Giordana. Me hacen el favor, pero nos robaron, y todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Así me den 50 mil fechas de sanción, debo decir que todo el torneo estuvieron contra nosotros”, aseguró el futbolista, habitualmente tranquilo, con un tono de vos sobresaltado.