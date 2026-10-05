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España busca ante Croacia su boleto a cuartos de final de la Liga de Naciones

España necesita ante Croacia un empate que le permita asegurar su clasificación a cuartos, mientras los balcánicos intentarán recuperarse de la goleada sufrida ante Inglaterra. El juego será este martes desde la 1:45 p.m.

  • España ha marcado diez goles en la Liga de Naciones y es la segunda selección más goleadora del torneo, detrás de Inglaterra. FOTO: @SEFutbol
    España ha marcado diez goles en la Liga de Naciones y es la segunda selección más goleadora del torneo, detrás de Inglaterra. FOTO: @SEFutbol
Agencia AFP
hace 3 horas
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España tiene al alcance los cuartos de final de la Liga de Naciones para lo cual le bastará un empate ante Croacia este martes en la cuarta fecha de esta competición continental en la que la Roja fue subcampeona en la última edición.

El cuadro ibérico lidera el Grupo 3 de la Liga A del torneo con nueve puntos tras un pleno de victorias, con tres de ventaja sobre Inglaterra.

Croacia ocupa la tercera plaza de la llave con tres unidades, mientras que la República Checa cierra la zona tras haber perdido sus tres encuentros jugados hasta ahora.

Un empate o una victoria ante los croatas en Split permitiría asegurar el pase de la Roja a cuartos, aunque quedaría por aclarar si como primera o segunda de grupo.

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Esta incógnita probablemente se despejaría en el encuentro que enfrentará a la Roja con Inglaterra en el Metropolitano madrileño el 15 de noviembre.

España llega con notas altas al duelo, motivada, pero no podrá descuidarse ante un equipo balcánico herido tras la dura derrota 7-0 sufrida frente a los ingleses.

“Llevo veinte años con la selección y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido”, lamentó el capitán croata Luka Modric, tras el encuentro.

En Split y ante su público, los balcánicos probablemente querrán resarcirse de esa dura derrota.

“Esto lo único que significa es que el próximo partido van a salir mucho más motivados, mucho más exigidos, mucho más activados porque es una derrota muy dura”, dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras ganar 3-1 a la República Checa el sábado.

Cuidar la defensa

Segunda máxima goleadora del torneo con diez goles, sólo uno menos que Inglaterra, disparada tras el correctivo a Croacia, España tiene que poner el foco en su defensa.

La Roja ha recibido cuatro goles en contra en tres partidos de la Liga de Naciones frente a un único tanto en contra en los ocho encuentros del Mundial que acabó ganando el pasado julio.

“Ha habido momentos que hemos sufrido mucho y no estamos acostumbrados a eso”, admitió De la Fuente tras el partido contra la República Checa, achacando parte del problema a la exigencia de jugar cuatro partidos en apenas diez días.

Con un calendario tan apretado, es “bastante difícil mantener ese equilibrio entre rendimiento y salud (de los jugadores)”, afirmó el seleccionador español.

A lo largo de estos días, De la Fuente tuvo que prescindir de hasta cuatro jugadores por molestias físicas, entre ellos los defensas Eric García y Alejandro Grimaldo, que se unieron a la de Pedro Porro, que ya no acudió a la concentración por problemas físicos.

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Mientras en el Mundial España mantuvo prácticamente inalterable su línea defensiva, en los últimos tres partidos no ha repetido zaga.

España acumula 42 partidos oficiales sin perder y De la Fuente se muestra convencido de que el equipo dará la cara en Croacia.

“El equipo desde el primer momento sale a dejar claro cuál es su propuesta, cuál es su propósito y ese propósito nuestro siempre es ganar y mejorar”, aseguró.

Otros juegos de este martes:

Kazajistán-Islas Feroe (9:00 a.m.

Moldavia-Eslovaquia (1:45 p.m.)

Luxemburgo-Bulgaria (1:45 p.m.)

Bielorrusia-Finlandia (1:45 p.m.)

Albania-San Marino (1:45 p.m.)

Estonia-Islandia (1:45 p.m.)

Inglaterra-Chequia (1:45 p.m.)

Suiza-Macedonia del Norte (1:45 p.m.)

Escocia-Eslovaquia (1:45 p.m.).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo juega España contra Croacia por la Liga de Naciones?
España enfrenta a Croacia este martes a partir de la 1:45 p. m., en Split, por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
¿Qué necesita España para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Naciones?
España necesita empatar o ganar ante Croacia para asegurar su clasificación a los cuartos de final.
¿España ya está clasificada a los cuartos de final si empata con Croacia?
Sí. Un empate en Split le garantiza a España el pase a los cuartos, aunque todavía quedaría por definir si avanza como primera o segunda del grupo.

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