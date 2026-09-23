“Queremos ganarlo todo”: Sebastián Arango, presidente de Nacional, habla de Nike, James y la ambición del club

Atlético Nacional atraviesa una etapa de importantes decisiones institucionales y deportivas. El club antioqueño cerrará en diciembre su vínculo de 14 años con Nike y prepara una nueva etapa con indumentaria propia, mientras en el plano deportivo busca consolidar una nómina competitiva que tiene como gran figura a James Rodríguez. En entrevista con EL COLOMBIANO, el presidente Sebastián Arango Botero explica las razones detrás de estos cambios, habla de la estrategia para generar mayores recursos y revela la ambición que tiene la institución de cara a los próximos años.
¿Por qué Atlético Nacional decidió no renovar el contrato con Nike después de 14 años?
“Más allá de llamarlo una ruptura, pienso que es una decisión institucional de no continuar o de no renovar el contrato que teníamos hace 14 años con Nike. Esto obedece a una visión muy clara: primero, seguir acercando nuestra relación con el hincha y hacer mucho más asequibles las prendas para nuestra hinchada, para que muchos más hinchas se puedan vestir con la indumentaria oficial de Atlético Nacional. Segundo, tenemos un compromiso de país de apoyar la industria colombiana. Colombia es un país textilero reconocido a nivel mundial por la calidad y el diseño de sus productos y el equipo más grande de este país considera que debe apoyar permanentemente las iniciativas de generación de empleo y de enaltecer la calidad textilera de Colombia. También está la posibilidad de tener mucha más flexibilidad en la producción de nuestras prendas, desde el tipo de tela que queramos utilizar hasta el diseño que queramos implementar. Queremos ser mucho más versátiles en fechas especiales, como el próximo año, cuando estaremos cumpliendo 80 años”.