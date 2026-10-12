“Mi sueño es ser parte del proceso formativo de Atlético Nacional”, dice Jairo “El Viejo” Patiño

Cuando Jairo Patiño Rosero envía los saludos que le piden los hinchas, a su nombre siempre le agrega el apodo de “El Viejo”, ese que lo hizo reconocido en el mundo del fútbol. A sus 48 años de edad, el exmediocampista caleño se conserva bien físicamente y continúa aferrado al balompié en calidad de entrenador (formador), luego de capacitarse y sumar experiencia. Inclusive, podría llegar a las divisiones menores de Atlético Nacional, club en el que fue bicampeón (2007 y 2011), aunque el tema apenas está en conversaciones.
Además del verde paisa, otros clubes del país disfrutaron de su juego, entre ellos el Deportivo Cali, con el que también levantó un trofeo de campeón (1998). Su calidad le alcanzó para jugar en Argentina con River Plate, Newell’s Old Boys y Banfield, y en México con San Luis.
La semana pasada estuvo en Medellín para la clausura del Torneo Goles de Vida, un certamen formativo de cuatro días que anualmente organiza los hermanos Patiño durante la semana de receso de octubre, al cual asisten varias escuelas de Cali y clubes de Medellín. Además, aprovechan la oportunidad para compartir en familia y acompañar a Milton, su hermano, preparador de arqueros de Nacional.
En su visita a EL COLOMBIANO, “El Viejo” Patiño evocó sus mejores momentos en el Verde y la Selección Colombia.