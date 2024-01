“No. Eso es normal. En el momento no lo escuché ni lo miré porque me estaba riendo de otra cosa. Eso es algo que le dicen a uno en todas partes. Incluso, hay cosa peores como que le mienten a la mamá. Pero yo no les presto atención. Mejor sigo jugando”.

“Yo creo que sí y no, porque somos un equipo y jugamos todos. El semestre anterior pasó que los goles no los hacíamos ni Luciano, ni yo, pero sí Cetré. Por otro lado, espero aprovechar el hecho de que ahora se me considere un referente en el ataque del DIM. Ahora lo vamos a volver a intentar y buscaremos el título”.

Hablemos un poco de su vida. ¿Cómo empezó en el fútbol?

“Soy de Cañaveral, que es un corregimiento de Turbaco, Bolívar. Allá tengo mi familia, mis amigos. Ahí crecí y fueron mis inicios en el fútbol cuando tenía 7 años y la profesora de educación física me dijo que lo intentara porque me vio habilidades. Me puso a jugar con los niños más grandes. Ahí empezó todo”.

¿La familia lo apoyó, lo llevó a algunas escuela de fútbol?

“Mi papá sabía que yo jugaba con personas más grandes. Siempre me apoyó. También lo hizo mi padrino. El 19 de octubre de 2012 me dijo que me tenía un regalo de cumpleaños, me llevó a Cartagena y me metió a una escuela que se llama Paraíso Real. El primer día que fui quedé asombrado porque todos los niños tenían guayos y yo jugaba con tenis. Luego, cuando tuve mis guayos, fue incómodo por los taches, pero al final me adapté”.

¿Iba desde Cañaveral hasta Cartagena para entrenar?

“Sí. Me tocaba bastante duro. Después de salir del colegio, al mediodía, cogía una buseta que lleva a las personas a Turbaco, allá agarraba otro bus que me llevaba a Cartagena y luego una moto que me dejaba en la cancha. En ese trayecto se iba cerca de una hora”.