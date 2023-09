“Lo que ha salido en los medios, que no nos quieren, eso no lo siento, no lo he oído de ellas”, afirmó Tomé, en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones contra Suecia del viernes.



Le puede interesar: Linda Caicedo está nominada al premio The Best de la Fifa

“Ellas no están pasando por un buen momento, es real, nosotros tampoco. Este no es nuestro mejor inicio, pero es la situación que tenemos”, afirmó la seleccionadora española, que se estrena en el cargo con este encuentro.