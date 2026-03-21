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En vivo | Estos son los elegidos por Diego Arias para el duelo de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá

El cuadro verde es líder de la tabla con 24 puntos, y un partido menos jugado. Noche de mucha lluvia en el Atanasio.

  • Alfredo Morelos comanda el ataque de Atlético Nacional para el duelo ante Internacional de Bogotá, en el comopromiso que se disputará en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Alfredo Morelos comanda el ataque de Atlético Nacional para el duelo ante Internacional de Bogotá, en el comopromiso que se disputará en el Atanasio Girardot. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 25 minutos
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Atlético Nacional se mide a Internacional de Bogotá, en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga Betplay.

El técnico Diego Arias definió en la nómina titular a David Ospina; Cesar Haydar, Simón García, Milton Casco, Andrés Román; Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Internacional de Bogotá va con Wuilker Fariñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yuliám Gómez; Dannovi Quiñones, Larry Vásquez; Facundo Boné; Johan Caballero, Dereck Moncada, Fabricio Sanguinetti.

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