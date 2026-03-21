En vivo | Estos son los elegidos por Diego Arias para el duelo de Atlético Nacional ante Internacional de Bogotá

Atlético Nacional se mide a Internacional de Bogotá, en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 de la Liga Betplay.

El técnico Diego Arias definió en la nómina titular a David Ospina; Cesar Haydar, Simón García, Milton Casco, Andrés Román; Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.

Internacional de Bogotá va con Wuilker Fariñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yuliám Gómez; Dannovi Quiñones, Larry Vásquez; Facundo Boné; Johan Caballero, Dereck Moncada, Fabricio Sanguinetti.