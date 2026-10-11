En vivo | DIM busca romper sequía de victorias en Liga contra América; estos son los titulares

América será un reto grande para el DIM. Contra el cuadro caleño, líder del Clausura y uno de los equipos que mejor ha jugado en lo que va del torneo, los rojos esperan volver a ganar después de tres encuentros al hilo sin conseguir sumar de a tres puntos en la Liga local en un duelo que inicia desde las 8:15 p.m.

La última vez que el Medellín ganó fue el 22 de septiembre, cuando venció a Jaguares en el Atanasio Girardot por la fecha 11 del segundo semestre de 2026. Desde entonces, los antioqueños acumulan dos derrotas y un empate. Las caídas fueron ante Junior de Barranquilla (2-0) y Santa Fe (0-1); mientras que la igualdad fue después de recibir a Millonarios en el Atanasio Girardot (2-2).