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En vivo | DIM busca romper sequía de victorias en Liga contra América; estos son los titulares

El cuadro antioqueño no gana desde el 22 de septiembre por Liga. Ha perdido dos de sus últimos tres juegos.

  • El volante antioqueño Daniel Cataño vuelve a ser titular con el Medellín después de recuperarse de un problema físico que lo sacó de competencia a inicio de temporada. Foto: Colprensa
    El volante antioqueño Daniel Cataño vuelve a ser titular con el Medellín después de recuperarse de un problema físico que lo sacó de competencia a inicio de temporada. Foto: Colprensa
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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América será un reto grande para el DIM. Contra el cuadro caleño, líder del Clausura y uno de los equipos que mejor ha jugado en lo que va del torneo, los rojos esperan volver a ganar después de tres encuentros al hilo sin conseguir sumar de a tres puntos en la Liga local en un duelo que inicia desde las 8:15 p.m.

La última vez que el Medellín ganó fue el 22 de septiembre, cuando venció a Jaguares en el Atanasio Girardot por la fecha 11 del segundo semestre de 2026. Desde entonces, los antioqueños acumulan dos derrotas y un empate. Las caídas fueron ante Junior de Barranquilla (2-0) y Santa Fe (0-1); mientras que la igualdad fue después de recibir a Millonarios en el Atanasio Girardot (2-2).

Los rojos, séptimos en la tabla de posiciones con 20 puntos, necesitan una victoria para meterse de nuevo en la pelea por la parte alta de la clasificación. Un triunfo frente al América, que es primero con 27 unidades, llevaría a El Poderoso a igualar la línea de Atlético Nacional, tercero con 23.

El América, que es uno de los equipos que tienen partidos pendientes por Liga, suma ocho victorias, tres empates y solo una derrota en los 12 encuentros disputados por Liga. La caída fue el 14 de septiembre pasado cuando Deportivo pasto lo venció 0-1 en el estadio Pascual Guerrero

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa; Hayen Palacios, Daniel Cataño, Yony González; Carlos Lucumí.

Estos son los titulares de América:

Jean Fernandes; Mateo Castillo, Dany Rosero, Cristian Tovar, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Tilman Palacios; Tomás Ángel.

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