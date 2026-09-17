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Elías Cabrera reveló el elogio que le hizo James y al que respondió con un golazo

Elías Cabrera fue uno de los protagonistas del triunfo de Atlético Nacional sobre Inter de Bogotá. El volante reveló el mensaje que recibió de James Rodríguez antes del partido y respondió con un golazo.

  • Elías Cabrera marcó un golazo frente al Inter de Bogotá. FOTO COLPRENSA
    Elías Cabrera marcó un golazo frente al Inter de Bogotá. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Mientras todas las miradas estaban puestas en el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional, Elías Cabrera terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas del triunfo 3-2 sobre Inter de Bogotá. El mediocampista marcó un golazo y volvió a dejar buenas sensaciones en un equipo que sigue sumando victorias en la Liga.

Cabrera explicó que una de las claves de su adaptación y de su buen rendimiento ha sido la confianza que ha recibido desde el cuerpo técnico y sus compañeros. “La verdad, la confianza, la confianza del cuerpo técnico, de mis compañeros”, señaló al hablar de su crecimiento desde que comenzó a sumar minutos.

El jugador aseguró que se siente cómodo en la propuesta de Nacional, un equipo que, según sus palabras, siempre intenta ser protagonista con la pelota.

“Somos un equipo que siempre proponemos, entonces quizás eso es lo que más sienta bien a mí y me siento muy cómodo”, explicó.

Un gol que refleja su confianza

Cabrera tampoco escondió una de las características que le han permitido convertirse en protagonista durante sus últimas presentaciones: su remate de media distancia.

“Tengo un buen remate. Ya lo he dicho también”, comentó entre risas. Pero para el mediocampista, la explicación de su buen momento va más allá de esa virtud individual.

Aseguró que la confianza que recibe del equipo y del entrenador le permite jugar con tranquilidad, desplazarse por diferentes zonas de la cancha y tomar decisiones con mayor seguridad.

“Estoy muy cómodo. Me siento muy tranquilo dentro del equipo y entonces eso hace que yo me pueda desplazar así entre la cancha”, manifestó.

Los últimos partidos han representado un momento especial para Cabrera, quien reconoció que está disfrutando lo que está viviendo sin asumirlo como algo normal.

“Estoy aprovechándolos, disfrutándolos al máximo, no normalizándolos”, dijo. El futbolista también expresó su agradecimiento a Dios, al cuerpo técnico y a sus compañeros por el momento que atraviesa.

¿Cómo recibió a James?

Cabrera también contó cómo ha sido la llegada de James Rodríguez al camerino de Atlético Nacional. Para el joven mediocampista, compartir equipo con un futbolista de esa trayectoria representa una oportunidad para aprender.

“Muy contento de tener a James. Siempre que vengan buenos jugadores es mucho mejor para nosotros”, expresó.

Cabrera destacó especialmente la manera en que James se integró al grupo. Según contó, desde el primer día el nuevo jugador verdolaga se mostró humilde con sus compañeros y se adaptó rápidamente al vestuario.

“Creo que desde el primer día que llegó se adaptó de la mejor manera. Fue muy humilde con nosotros”, aseguró.

Incluso reveló que antes del partido frente a Inter recibió un mensaje personal de James que le ayudó a afrontar el compromiso con tranquilidad.

“A mí hoy me dijo que juegue tranquilo, que venía haciendo buenos partidos”, contó Cabrera.

Para el mediocampista, escuchar ese comentario de un jugador de la trayectoria de James representa un respaldo importante antes de saltar a la cancha.

Cabrera, por su parte, se suma a los jugadores que han valorado públicamente la llegada del nuevo ‘10’. Para él, la presencia de James no solamente significa tener una figura reconocida dentro del plantel, sino también contar con alguien de quien puede aprender diariamente.

Así, mientras James comienza a integrarse al equipo después de un largo periodo sin competencia, Elías Cabrera aprovecha el momento para consolidarse dentro de una plantilla en la que la competencia por los minutos será cada vez mayor.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué le dijo James Rodríguez a Elías Cabrera antes del partido?
James le pidió que jugara tranquilo y le aseguró que venía haciendo buenos partidos, un mensaje que Cabrera recibió con confianza antes del duelo ante Inter de Bogotá.
¿Qué destacó Cabrera sobre su buen momento en Atlético Nacional?
El mediocampista atribuyó su rendimiento a la confianza que ha recibido del cuerpo técnico y sus compañeros, además de sentirse cómodo en una propuesta en la que Nacional busca ser protagonista con la pelota.
¿Cómo ha sido para Cabrera compartir vestuario con James?
Cabrera aseguró que está muy contento con la llegada de James y destacó la humildad con la que se integró al grupo. También considera que contar con un jugador de su trayectoria es una oportunidad para aprender.

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