Cuando Erling Haaland juegue en Múnich este miércoles (2:00 p.m. de Colombia), el delantero noruego no solo amenazará con despedir al Bayern de la Champions , sino también con recordar al club germano lo que dejó escapar, después de que el club bávaro lo intentase todo para ficharle, sin éxito.

El director deportivo del Bayern Hasan Salihamidzic no fue el único en expresar su deseo de contar con Haaland, pero su descarado cortejo mosqueó a más de uno, particularmente a la estrella Robert Lewandowski.

El entorno de Lewandowski ha explicado que el polaco sintió que el club le faltaba al respecto al no ofrecerle un contrato largo, pese a que el polaco anotó más de 40 goles en cada una de las siete temporadas que vistió la camiseta del Bayern, con un total de 344 en 375 partidos.

El propio Haaland explicó su sorpresa por la voluntad del Bayern en ficharle teniendo a Lewandowski. “No sé cuántos goles y títulos ha conseguido para el club. Realmente sentí un poco de pena por él. Se siente una falta de respeto, pero al mismo tiempo es una oportunidad para él de buscar otro reto”, explicó el noruego.

El resultado fue que ninguno de los dos siguió en la Bundesliga: Lewandowski fichó por el Barcelona y Haaland por el City.

Tras ese doble fiasco, el entrenador del Bayern Julian Nagelsmann trató a comienzos de la presente temporada de crear una delantera más dinámica, sin la dependencia de un solo goleador. Y al comienzo funcionó: el Bayern anotó 26 goles en los seis primeros partidos oficiales (marcando al menos cinco tantos en cuatro de ellos).

Incluso el técnico bávaro pareció transformar a Eric Maxim Choupo-Moting, suplente de Lewandowski, convirtiéndolo en referencia ofensiva y el delantero camerunés respondió a la confianza marcando 17 goles en 28 partidos.

Pero el veterano delantero africano, 34 años, no es el mismo tras el Mundial: no solo no marca desde el partido de vuelta de octavos contra el PSG el 8 de marzo, sino que se ha perdido varios partidos por problemas físicos y parece que tampoco jugará el miércoles por problemas de espalda.