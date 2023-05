El guiño que Edwin Cardona le hizo a Nacional, ¿hay posibilidades de que regrese?

Aunque el presente de Edwin Cardona en el fútbol argentino no es el mejor, porque la falta de continuidad y las lesiones no le han permitido volver a alcanzar un nivel importante, el jugador no olvida a Atlético Nacional y expresó su deseo de regresar.

El periodista Víctor Romero del canal ESPN aprovechó una visita que el futbolista colombiano le hizo a la Selección Sub-20 que disputa el Mundial de Argentina para hacerle algunas preguntas, junto con varios panelistas.