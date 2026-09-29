Eduard Bello reveló por qué no rindió en Nacional y sí lo hace ahora en el Cali

Eduard Bello reconoció que su salida de Atlético Nacional fue una decisión compleja, especialmente porque esperaba que su segundo semestre en el fútbol colombiano fuera mejor después de superar el proceso de adaptación.
El venezolano llegó al conjunto antioqueño cuando ya había comenzado el campeonato y sin realizar una pretemporada, situación que, según explicó, condicionó su rendimiento durante los primeros meses.
“Fue compleja la decisión. El semestre donde más quería estar en el equipo era este, porque ya había pagado el precio de la adaptación”, expresó Bello en declaraciones al programa Despierta Win.
El futbolista explicó que se incorporó después de la primera fecha y tuvo que ponerse a punto físicamente mientras avanzaba el torneo.