Video | No solo fue Chaux contra Equidad: estos han sido los errores “infantiles” de los arqueros del DIM en 2025

Bien dijo el poeta italiano Alessandro Manzoni: es mejor agitarse en la duda, que descansar en el error. El fútbol profesional requiere, sobre todas las cosas, de mucha concentración. El cerebro de los jugadores debe tener la atención en el presente (espacio y tiempo), durante 90 minutos –o lo que el entrenador le permita jugar–, para no perder el balón, no errar un pase o cometer algún yerro que ponga en riesgo el resultado.
En esa tensión viven los futbolistas. La presión aumenta con los gritos del público. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que es mantener la concentración, la atención, durante mucho tiempo. Más cuando se baja la guardia y llega el exceso de confianza. Eso le pasó al arquero del DIM, Éder Chaux, el fin de semana en el partido contra Equidad.