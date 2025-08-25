Video | No solo fue Chaux contra Equidad: estos han sido los errores “infantiles” de los arqueros del DIM en 2025

Bien dijo el poeta italiano Alessandro Manzoni: es mejor agitarse en la duda, que descansar en el error. El fútbol profesional requiere, sobre todas las cosas, de mucha concentración. El cerebro de los jugadores debe tener la atención en el presente (espacio y tiempo), durante 90 minutos –o lo que el entrenador le permita jugar–, para no perder el balón, no errar un pase o cometer algún yerro que ponga en riesgo el resultado. En esa tensión viven los futbolistas. La presión aumenta con los gritos del público. Sin embargo, todos sabemos lo difícil que es mantener la concentración, la atención, durante mucho tiempo. Más cuando se baja la guardia y llega el exceso de confianza. Eso le pasó al arquero del DIM, Éder Chaux, el fin de semana en el partido contra Equidad.

¿Cómo fue el error de Éder Chaux contra equidad y cuál fue su consecuencia?

Los rojos ganaban con holgura. Corría el minuto 88 del partido. El marcador iba 3-0 y Medellín jugaba bien, controlaba el juego. Equidad estaba sometido, reducido a nada. Los bogotanos enviaron un balón al área desde su propia cancha que iba a salir de la cancha, tenía dirección hacia el banderín de tiro de esquina, lejos del arco.

Chaux salió. En lugar de dejar pasar la pelota, la tomó con las manos para picarla contra el suelo, como en baloncesto. El golpe del balón con el césped hizo que se fuera para un lado, lejos de su cuerpo y un jugador de Equidad se dio cuenta, corrió, llegó a la esférica y la pateó hacia el arco. Éder, de 33 años, se dio cuenta de su error rápido e intentó remediarlo. Por eso se lanzó para evitar el contacto del rival. No llegó al balón, sino que golpeó la pierna del atacante, que puso de punta los nervios de los aficionados rojos porque su golpecito al balón casi termina el gol. Léyser Chaverra corrió en diagonal, rápido, y sacó la pelota de la portería en la línea de meta. No entró, pero el central, por el golpe de Chaux al rival, pitó penalti. Ese fue el origen de la jugada que le dio el descuento al cuadro capitalino. El error de Chaux llevó a que los rojos recibieran su segundo gol en los últimos cinco partidos. Ante Pasto también les marcaron. Además, el Medellín ajustó 9 tantos en contra en ocho fechas disputadas del Clausura, donde tuvo un inicio de campaña flojo.

¿Cuáles han sido los errores más groseros de los arqueros del DIM en 2025?

Sin embargo, no es la primera vez que los guardametas del Medellín, que son muy bien entrenados por Jaime Bran Gómez, uno de los entrenadores de arqueros mejor preparados del país, cometen errores “infantiles” o evitables que cambiaron el marcador de un partido en lo que va de 2025.

Sin embargo, fue el primero de Chaux este año. En 2024 había cometido algunos como el que le dio el tanto a César Vallejo de Perú en un partido de Copa Sudamericana en condición de visita después de soltar un balón que salió a coger por el aire. No obstante, en esta temporada, los errores “groseros” los había cometido el guardamenta uruguayo Washington Aguerre. Aguerre, fichaje más importante del Medellín en lo que va del año, es un gran arquero. Su presencia en el arco da seguridad. Además, tiene un carácter del que carecen casi todos los guardametas en el balompié local. Sin embargo, la confianza en sí mismo ha sido su “harakiri” desde que llegó a Colombia. El charrúa no solo es bueno atajando. También suele pisar el balón bien con los pies. Esa es una característica del portero moderno completo. Sin embargo, ha llevado a que cometa errores “tontos” en el fútbol criollo. El 6 de abril de este año, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el guardameta uruguayo no controló bien una pelota que le pasaron dentro del área y Teófilo Gutiérrez, quien estaba cerca, le quitó el balón, se lo pasó a Carlos Bacca, quien anotó el 1-0 del partido.

Ese día el DIM perdió su primer encuentro en el Apertura 2025. Era la fecha 12. Entre tanto, el 31 de mayo, en el duelo de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales contra América de Cali, Aguerre perdió una pelota fuera del área cuando corría el minuto 90+4 que Luis Ramos le quitó y terminó en gol de Rafael Carrascal. El partido terminó 1-1. Medellín había empatado, con tanto de Francisco Fydrizsewski, tres minutos antes.