Tolima se enfrenta a Independiente del Valle; ¿a qué hora y dónde ver los partidos de este martes?

Inicia el camino en octavos de final de Copa Libertadores del único equipo colombiano que aún sigue en pie en este certamen internacional, el Deportes Tolima. Los “Pijaos” recibirán este martes 18 de agosto en el Manuel Murillo Toro de Ibagué a Independiente del Valle de Ecuador, uno de los mejores equipos de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Los dirigidos por Sebastián Oliveros marchan en la tercera posición de la Liga Betplay tras conseguir tres triunfos en sus primeros cuatro partidos para un total de 9 puntos. En Copa Betplay, la suerte no le sonrió al club “Vinotinto y Oro” al caer por penales ante Deportes Quindío en la fase 1A, en un duelo lleno de polémica en Armenia.

Ahora, frente a Independiente del Valle, el Deportes Tolima buscará dar el primer paso con un triunfo en el partido de ida de los octavos de final. Hay que recordar que este duelo se tuvo que aplazar una semana por el sismo ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

“Es una nueva oportunidad para crear historia y llegar a unos cuartos de final. Debemos estar fuertes física y mentalmente para afrontar este reto”, afirmó el técnico Sebastián Olivares.

Si Tolima logra superar la llave, sería la primera vez que el cuadro tolimense llegue hasta los cuartos de final de la Gloria Eterna. Un buen augurio para los “Pijaos” es que las dos eliminatorias por este torneo que disputaron los ecuatorianos contra equipos criollos las perdieron. En 2016 Atlético Nacional los derrotó en la final, mientras que en 2022, el Deportivo Pereira los eliminó en octavos.