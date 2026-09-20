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Video: El golazo de chilena de Miguel Ángel Borja en México que desde ya es candidato al Premio Puskás

El delantero colombiano marcó doblete en el empate ante Guadalajara, en el clásico mexicano.

  • Miguel Ángel Borja celebra los dos tantos que marcó con América en la Liga de México, en el empate 2-2 ante Guadalajara. FOTO GETTY
    Miguel Ángel Borja celebra los dos tantos que marcó con América en la Liga de México, en el empate 2-2 ante Guadalajara. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 45 minutos
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El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no se cansa de hacer goles bonitos y esta vez lo hizo en la Liga de México. Fueron dos tantos los que marcó, uno de ellos de chilena que para muchos es candidato al Premio Puskás de la Fifa.

Borja anotó a los 71 y 74 minutos, y sus tantos sirvieron para que su club, el América de México, recompusiera el camino y lograra el empate 2-2 tras irse perdedor 0-2 en el primer tiempo con los anotaciones de Bryan González, a los 32 minutos, y Miguel Vásquez, en su propia puerta, en el minuto 2 de reposición.

Borja, quien fue suplente, necesitó solo cinco minutos en el compromiso para reportarse con el primer tanto. Una chilena para batir al arquero rival y emprender el camino de la recuperación de su club.

Luego, tres minutos más tarde, en su especialidad, como cazador en el área, marcó el segundo y América igualó el partido.

Tras marcar el 2-2, Borja celebró frente a Raúl Rangel y le mostró dos dedos, en alusión a los tantos que le había anotado; mientras que en el banco, el técnico Gabriel Milito no podía creer lo que había hecho el colombiano.

Al final del compromiso, Borja agradeció a sus compañeros por la lucha, por la ayuda y por nunca bajar los brazos. “Le doy las gracias a Dios, a los compañeros que me asistieron muy bien. Creo que fue un bonito gol. Nos ayudó a subir esa energía que necesitábamos”.

Los otros dos colombianos en el campo fueron Cristian Borja, lateral izquierdo que fue titular y calificado con 6.3 por los portales de estadística; y Óscar Perea, que entró en el segundo tiempo para disputar 38 minutos.

Este empate le permite al cuadro del colombiano Borja llegar a 17 puntos, para ser tercero en la tabla y se mantiene a dos de Toluca que es líder con 19 y a uno de su rival que es segundo con 18 puntos.

En la próxima fecha, América visitará a Necaxa, el domingo 27 de septiembre a las 10:00 de la noche.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos minutos necesitó Miguel Borja para empatar el partido tras ingresar como suplente?
Borja necesitó solo tres minutos entre sus dos anotaciones para lograr la igualdad. Entró como suplente, anotó el primer gol de chilena al minuto 71 y selló el 2-2 al minuto 74 como cazador de área.
¿Qué otros futbolistas colombianos jugaron en el partido del América de México?
Además de Miguel Ángel Borja, jugaron el lateral izquierdo Cristian Borja, quien fue titular y obtuvo una calificación de 6.3, y el atacante Óscar Perea, quien ingresó en la segunda parte y disputó 38 minutos.
¿Cómo quedó el América de México en la tabla de posiciones tras empatar 2-2?
El América alcanzó los 17 puntos tras el empate, ubicándose en la tercera casilla de la tabla, a dos unidades del líder Toluca (19 puntos) y a un punto del segundo lugar de la tabla (18 puntos).

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