Video: El golazo de chilena de Miguel Ángel Borja en México que desde ya es candidato al Premio Puskás

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja no se cansa de hacer goles bonitos y esta vez lo hizo en la Liga de México. Fueron dos tantos los que marcó, uno de ellos de chilena que para muchos es candidato al Premio Puskás de la Fifa.

Borja anotó a los 71 y 74 minutos, y sus tantos sirvieron para que su club, el América de México, recompusiera el camino y lograra el empate 2-2 tras irse perdedor 0-2 en el primer tiempo con los anotaciones de Bryan González, a los 32 minutos, y Miguel Vásquez, en su propia puerta, en el minuto 2 de reposición.

Borja, quien fue suplente, necesitó solo cinco minutos en el compromiso para reportarse con el primer tanto. Una chilena para batir al arquero rival y emprender el camino de la recuperación de su club.

Luego, tres minutos más tarde, en su especialidad, como cazador en el área, marcó el segundo y América igualó el partido.