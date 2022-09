“En los cuatro días previos trabajamos sobre lo que queremos hacer este jueves, porque el Pereira es un equipo fuerte en lo defensivo, que al jugar con centrales y carrileros tiene transiciones rápidas entre la defensa y el ataque”, dijo el entrenador del conjunto antioqueño en rueda de prensa.

Para tratar de ganar este compromiso, se espera que el Medellín cuente con el regreso de Miguel Monsalve, la joven figura del plantel que no ha jugado en los últimos encuentros por una lesión que sufrió en el hombro derecho.

“Las prácticas que he tenido me han servido demasiado, me he sentido de muy buena forma, pero si bien es cierto que tengo una lesión, la terapia me ayudó para llenarme de confianza. Mi intención es jugar, los médicos tienen un diagnóstico, pero si se presenta la oportunidad de pisar la cancha la voy a tomar”, aseguró el volante de 18 años.

